2019-06-01T16:44:08+03:00
Звезды

"Золотой состав" ВИА Гры уже не тот: Вера Брежнева и Надежда Грановская расплакались на выпускных старших детей

Экс-участницы самого сексуального трио показали в соцсетях подросших сына и дочь
Алена МАРТЫНОВА
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Экс-участницы самого сексуального трио показали в соцсетях подросших сына и дочьЭкс-участницы самого сексуального трио показали в соцсетях подросших сына и дочьФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Коллеги по группе "ВИА Гра" периода "нулевых" - "беленькая" Вера Брежнева и "черненькая" Надежда Мейхер-Грановская одновременно отметили выпускные своих старших детей. Обеим певицам по 37 лет, дочери Брежневой Соне - 18, а сыну Грановской в августе исполнится 17. Фотографиями выпускников знаменитости поделились в соцсетях.

- Не верится. что сегодня моя старшая доченька окончила школу, - подписала Вера совместное фото, на котором выглядит ровесницей дочери. - Но это такое приятное чувство - смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня еще раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа - это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас, успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас. Поздравляю всех выпускников этого года и их родителей. PS: Наплакалась сегодня...

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Моя выпускница И пусть не верится (это со временем все же придёт) что сегодня моя старшая доченька окончила школу но это такое приятное чувство - смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня ещё раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа - это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас, успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас. Поздравляю всех выпускников этого года и их родителей #выпуск2019 Ps: наплакалась сегодня... #graduation
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Параллельно фото с сыном в Инстаграм выставила Надежда, и ее слова оказались удивительно похожи на слезный пост коллеги:

- Любовь моя! Моя гордость! Мой родной! Сегодня ты выпускник. Мне крайне сложно поверить в то, что ты уже такой большой, самостоятельный, - призналась Мейхер-Грановская. - Несмотря на то, что мне так сложно тебя отпускать (я работаю над собой), желаю тебе лучшего развития сценария твоей жизни. Гореть сердцем, не терять интерес к жизни. Я буду всегда рядом, даже если однажды окажусь «недосягаемой».

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Любовь моя!!! Моя гордость!!! Мой родной! Сегодня ты выпускник. И не смотря на то, что мне крайне сложно поверить в то, что ты уже такой большой, самостоятельный.., не смотря на то, что мне так сложно тебя отпускать ( я работаю над собой) , желаю тебе лучшего развития сценария твоей жизни... Желаю тебе гореть сердцем, не терять интерес к жизни, непременно любить свою жизнь ,и не терять ощущения счастья не смотря на преграды на твоём пути... Я буду всегда рядом, даже если однажды окажусь недосягаемой . Люблю тебя всем сердцем, всей душой ...
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Напомним, Вера Брежнева - мама двоих дочерей. Старшую Соню она родила от гражданского мужа Виталия Войченко за год до кастинга в "ВИА Гру", младшая Сара (ей в этом году исполнится 10 лет) появилась в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом. Сначала Соня жила в Киеве, где училась в Киевской международной школе. А в прошлом году девушка переехала в США, штат Калифорния и поступила в частную элитную школу в городке Охай. Местным условиям можно только позавидовать: в школе предусмотрена система полного пансиона, преподаватели следят за безопасностью детей 24 часа в сутки, а кампусы и общежития оборудованы по последнему слову техники. Здесь же студенты могут заниматься конным спортом и развивать свои артистические способности. Школа считается одной из лучших в Калифорнии, и обучение в ней стоит недешево - около 4 млн рублей. Кроме того, Соня, которая выросла очень похожей на свою звездную маму, пробует себя в модельном бизнесе.

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Missing the sun
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У Надежды Мейхер-Грановской трое детей: средней дочери - 7, младшей скоро исполнится 4. Все они живут в Киеве, и старший сын Игорь закончил одну из местных гимназий. Недавно певица призналась, что он еще не определился с будущей профессией и не знает, куда поступать. Парню интересна математика и логические задачи, но при этом он любит поразмышлять о жизни, за что знаменитая мама зовет его "философом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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