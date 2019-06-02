Наташа Королева странцевала стриптиз на свое 46-летие

Наташа Королева 31 мая отметила 46-летие: свой день рождения певица встретила на сцене. Артистка не стала устраивать пышного торжества - вместо этого она дала концерт в театре «Русская песня» Надежды Бабкиной, с которой давно дружит. А после концерта устроила небольшой ужин для близких друзей. Поздравить артистку пришли ее звездные коллеги – Стас Михайлов, Нелли Кобзон, Надежда Бабкина, Ида Достман. Имениннице достались цветы, улыбки, нежные поздравления и роскошный торт. Кондитерское чудо, украшенное лягушкой и вишенками, певице тоже преподнесли друзья. Наталья давно собирает фигурки лягушек, так что зеленая жаба в короне появилась на ее именинном торте отнюдь не случайно.

Поздравить атристку пришли ее звездные коллеги – Стас Михайлов, Нелли Кобзон, Надежда Бабкина. Фото: Инстаграм.

Во время концерта Королева продемонстрировала еще один подарок поклонников – корону из богемского стекла, которую ей преподнесли накануне дня рождения. Авторское украшение выполнено в единственном экземпляре специально для Королевой. Наталья рассказывала в Инстаграме, что долго искала под корону подходящее платье, и нашла с большим трудом. На сцене певица похвасталась обновкой – облегающий розовый наряд с глубоким декольте идеально подчеркнул пышные прелести певицы.

Наталья рассказывала в Инстаграме, что долго искала под корону подходящее платье, и нашла с большим трудом.

В свой день рождения Наташа не удержалась и доказала, что с годами она становится только краше. Перед концертом певица записала на видео эротический танец с элементами стриптиза и выложила ролик в Инстаграм. Артистка нарядилась в розовый парик и салатовый пиджак и томно станцевала под песню собственного исполнения.

- Принцы все стареют, принципы уходят. Я же красивею, выгляжу по моде. Что тебе еще надо, многое умею. Я твое торнадо, твоя Кассиопея, - спела Наташа, потихоньку расстегивая пиджак и распахивая его на камеру. Под жакетом у Королевой оказалось облегающее кружевное боди.

- Ну здравствуй, 46-я годовщина, - подписала Королева свой пост.

koroleva__star Ну здравствуй 46я годовщина!!! #деньрождения #ягодка #символюности #наташакоролева #санктпетербург #москва #киев #владивосток #алматы #сургут #краснодар #сочи

На видео моментально отреагировал муж Натальи Сергей Глушко. Тарзан оставил в комментариях поздравление:

- С Днем рождения, моя Королева! Люблю тебя! – написал Сергей.

Торт, украшенный лягушкой и вишенками, певице тоже преподнесли друзья. Фото: Инстаграм.

К слову, помимо дня рождения Наталья Королева празднует в мае еще один очень личный праздник. Супруги отмечают 4 мая – день их первого свидания, как большой семейный праздник. Наташа и Сергей называют его «Днем абрикосового варенья» - именно этим десертом Сергей угостил возлюбленную у себя в гостях 18 лет назад. Как рассказывала Королева в одном из интервью, никаких долгих ухаживаний и конфетно-букетного периода у будущих супругов не было: страсть настигла их прямо на первом свидании. Проведенная вместе ночь произвела на певицу такое сильное впечатление, что она, не раздумывая, переселилась из своего роскошного особняка в съемную двушку нового бойфренда-стриптизера.