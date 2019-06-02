Анфиса Чехова: «Все мои мужчины мечтали видеть меня именно такой: голая, услужливая и в наморднике»

Анфисе Чеховой не откажешь в чувстве юмора: телеведущая регулярно радует подписчиков своего Интстаграма не только снимками в бикини и в нижнем белье, но и остроумными рассуждениями. А когда в одном посте соединяется и то, и другое – получается просто бомба.

Именно такой необычной публикацией Чехова и поделилась на своей страничке: она сфотографировалась на пляже в бикини, с блюдом черешни в руках. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что на голове Анфисы красовался головной убор, сильно смахивающий на защитный щиток сварщика. Что это такое – Чехова рассказала в забавном посте.

Телеведущая позировала в бикини. Фото: Инстаграм.

Телеведущая сейчас отдыхает в Турции на курорте Белек. Именно на местном пляже она и сделала необычный снимок. К роскошным формам телеведущей подписчики ее странички уже привыкли, а вот на головной убор, скрывающий ее лицо, отреагировали с большим любопытством. На расспросы фолловеров Анфиса написала:

- Почти все мужчины моей жизни мечтали меня видеть именно такой: Голая, услужливая и в наморднике. Желательно, чтобы намордник не позволял мне говорить ничего кроме: «Да, мой господин», - рассказала телеведущая. - Не знаю почему все мужчины хотят меня подчинить? Не знаю почему я всё время этому сопротивляюсь? Хотя я люблю, когда мужчина доминирует, но как-то заботливо и с умом. Много чего хотела поразмышлять на эту тему... но солнце сделало то, о чем мечтали почти все мои мужчины: раздело меня, приковало к лежаку, нацепило мне намордник и расплавило мои мысли и все попытки к сопротивлению. И всё это с моей стороны было актом доброй воли. Потому что солнце, само того не ведая, греет, даёт ровный красивый загар, радует и вырабатывает во мне эндорфины, вводя в состояние беспричинного счастья! И главное, ничего не просит взамен! С ним всё добровольно и по любви! А насчет моего зеркального солнцезащитного козырька, о котором вы столько спрашиваете, впервые я увидела это чудо на азиатской девушке, кажется на Мальдивах. И мой друг Эдуард Демченко нашел подобный козырек и привез его из Америки мне в подарок. За весь отдых пигментация на моём лице не стала больше именно благодаря ему.

Странный головной убор - защитный козырек от солнца. Фото: Инстаграм.

В Турцию Анфиса улетела отмечать день рождения своего сына – 31 мая Соломону исполнилось 7 лет. С отцом мальчика актером Гурамом Баблишвили Анфиса связал себя узами брака в 2015 году, но через два года развелась. Гурам не скрывал, что во время их брака не был верен спутнице жизни –в Абхазии у него была вторая семья. К тому же его всегда ущемлял статус мужа, зарабатывающего меньше жены: Анфиса финансово всегда была более успешной, чем супруг. После развода Баблишвили по-прежнему активно участвует в воспитании сына, в его Инстаграме часто появляются снимки Соломона.

"Голая, услужливая и в наморднике", - так Анфиса охарактеризовала свой образ. Фото: Инстаграм.

К слову, Эдуарда Демченко, которого Анфиса то и дело поминает в своих постах, называют ее новым избранником. Вместе с ведущим «Адской кухни» Анфиса в этом году уже успела отдохнуть на Мальдивах и в Абу-Даби. На Мальдивах она то и дело публиковала в Инстаграме пикантные кадры. Телеведущая снималась обнаженной, топлесс и демонстрировала роскошную попу в красивых стрингах. А фотографировал ее не кто иной, как Эдуард Демченко. Выглядела Анфиса на снимках весьма раскованно — очевидно, что между нею и Эдуардом сложились достаточно интимные отношения, позволившие ей полностью раскрепоститься перед объективом.

То, что Демченко неравнодушен к прелестям Анфисы, стало очевидно после поста, который он оставил в Инстаграме, когда они с Чеховой вместе играли в гольф на Мальдивах.

- Повзрослев, то есть когда мы перешагнули экватор за 40, резко полюбили гольф! Серьезно!!! Думаете это возраст или стааааааарость? Жара на экваторе, и ещё вокруг тебя скачут самые сексуальные шарики страны!

achekhova Из всех водных процедур моя самая любимая - это горячая ванна

Еще на Мальдивах поклонники начали поздравлять Чехову с новым романом и желать ей счастья. Впрочем, если между ними что-то и есть, то это пока секрет: ни Анфиса, ни Эдуард не торопятся раскрывать, что между ними происходит на самом деле.