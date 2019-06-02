Принцесса Монако Шарлотта Казираги сыграла свадьбу с бывшим мужем тульской модели Маши Новоселовой

Внучка голливудской звезды Грейс Келли Шарлотта Казираги 1 июня сыграла свадьбу: некоронованная принцесса Монако вышла замуж за французского продюсера Дмитрия Рассама. Церемония бракосочетания прошла в резиденции правителей княжества Монако – во дворце Гримальди. Именно здесь 63 года назад сыграли свадьбу Грейс Келли и принц Ренье II.

francoise.dumas Just married #charlotte Casiraghi et #Dimitri Rassam #palais princier #monaco

Церемония была красивой, но по королевским меркам достаточно скромной: в присутствии близких друзей 33-летняя Шарлотта и 36-летний Дмитрий сказали друг другу слова брачной клятвы и обменялись кольцами. Вместо пышного торжества молодожены устроили почти домашнюю вечеринку с танцами и шутками. Например, сразу после церемонии бракосочетания друзья новоиспеченного мужа скинули его в бассейн.

isaklausnitzer Der Br utigam geht baden... und die Braut tr gt viele Maschen.

На свадьбе присутствовал и правитель Монако принц Альбер II с женой Шарлин. Невеста пошла к алтарю в белом платье с открытыми плечами. На ее шее красовалось бриллиантовое колье ювелирного дома Cartier, которое когда-то носила ее бабушка Грейс Келли. После церемонии Шарлотта сменила подвенечный наряд на серое платье от Saint Laurent, с тремя бантами спереди.

ladymwindsor . Carlota with the beautiful Cartier necklace of her grandmother Grace.

Шарлотта и Дмитрий поженились спустя три года отношений. Полгода назад у них родился сын Балтазар. Для Шарлотты это первый брак, а для Дмитрия, сына звезды французского кино Кароль Буке, – уже второй. За их историей любви следил весь мир. Шарлотта увела Дмитрия из семьи, разбив его брак с русской моделью Машей Новоселовой. Уроженка Тулы сделала успешную модельную карьеру в Европе, снималась для обложек ведущих журналов. В 2010 году Маша вышла замуж за Дмитрия. Свадьбу молодожены сыграли в Санкт-Петербурге - так пожелала невеста. Пока Рассам продюсировал кино (его работы - «Пабло Эскобар: Потерянный рай», «Хранитель Луны», мультфильм «Маленький принц»), Маша воспитывала дочь Дашу (сейчас девочке восемь лет) и продолжала сниматься в фотосессиях. Их брак казался вполне счастливым, пока на горизонте не появилась Шарлотта.

Маша Новоселова с Дмитрием Рассамом и его мамой, актрисой Кароль Буке на Каннском фестивале в 2015 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шарлотта - восьмая в очереди на престол Монако. Она ведет активную светскую жизнь и занимается благотворительным фондом имени своей бабушки Грейс Келли, а так же снимается для глянцевых журналов и рекламных кампаний - например, она была лицом Gucci. У Шарлотты есть сын Рафаэль: в 2013 году Казераги родила мальчика от французского актера Гада Эльмалеха («Полночь в Париже», «Любовь с препятствиями»), с которым она четыре года прожила в гражданском браке. Роман Шарлотты с Эльмалехом развивался по тому же сценарию: пара объявила о помолвке, потом выяснилось, что невеста беременна, и бракосочетание отложили. В итоге жених и невеста так и не сыграли свадьбу ни до, ни после рождения наследника.