Лифчик, носки и билет до Канады: шведская писательница, бомжующая в Москве, озвучила список желаний

Только ленивый не написал накануне, что бомжующая на Дорогомиловской женщина оказалась шведской писательницей. Правда, заметки, опубликованные разными СМИ, отличались большой долей непонятности. Зачем шведка покинула родину Карлсона? Что ищет в стране далекой? Почему не обращается за помощью в посольство, да еще и устроила скандал, когда добрые люди попытались пристроить ее в хостел.

Заинтригованные, мы с Анкой-переводчицей (а я про нее каждый год пишу) с утра пораньше снарядились на Дорогомиловскую искать встречи с интересным человеком.

Но поиск был не менее интересен, чем сама гражданка Миа Йоханссон.

Как мы искали шведскую писательницу среди бомжей

Найти шведку на Дорогомиловской оказалось не очень просто. "Да, была здесь какая-то. С треугольным лицом. Наверное, шведка. Под деревом обычно сидит", - сказал седовласый колдырь, подкарауленный у гаражей.

Однако под указанным деревом у дома номер 8 вели раскопки выходцы из стран ближней Азии. Мигранты восхитились тем, что на Руси не перевелись добрые люди, желающие помочь человеку в беде, и посоветовали идти в парк.

"Там на лавочках много бомжей, найдете".

В парке на лавочке сидела женщина в шапке и дубленке. Несмотря на исходящую вонь, женщина выглядела довольно иностранно. У нее был тонкий нос и разные глаза. Один карий, другой - синий.

"А вы, случайно, не шведская писательница?" - поинтересовались мы.

- Нет, я русская, - обиделась женщина, отвернулась и не стала с нами общаться.

По дорожке парка с двумя скандинавскими палками для ходьбы передвигался восьмидесятилетний мизантроп Петя. Мизантроп сказал, что изображенная на фото женщина явно не нуждается в помощи, потому что она "с оскалом деловитости на лице и мужским кодом внутри. И что в районе Дорогомиловской очень выгодно побираться, поскольку в окрестных домах живут одни богачи и бывшие.

- В этой стране хорошее есть только для шведов и иностранцев, - заключил Петя.

Мы возразили, что вчера открылась хорошая книжная ярмарка для коренных жителей.

- Да был я там! - отозвался мизантроп. - Ужасная просто. Одни китайцы, старухи и дети из пробирки.

На прощание мизантроп дал напутствие оказывать помощь побольше и бесплатно.

- Мы и так бесплатно, - отозвались мы, радостные, что хоть чем-то угодили мизантропу.

- Правильно, - просиял Петя. - Будьте волонтерами. Как в ГУЛАГЕ. Советский Гулаг закончился. Теперь пришло время Актуального Гулага.

Брифинг на траве

Впечатленные интересной беседой с восьмидесятилетним мизантропом Петей, мы продолжили осмотр лавочек в парке и заметили на одной скопление оживленных старушек. Они махали лапами, словно учились летать.

Бабушки подсказали, что шведская писательница бомжует возле "Перекрестка", и что мы легко узнаем ее по красной панамке на голове.

- А вы раньше знали, что она писательница? - поинтересовались мы.

- Нет, потому что она выглядит бомжиха бомжихой, - сказали старушки.

Мы спросили, откуда, в таком случае, старушки узнали о шведском происхождении.

- Потому что, девочки, у нас, как и у вас, есть айпэды, - ответила одна укоризненная старушка с каким-то нерусским акцентом.

На поляне близ "Перекрестка" наблюдалась картина "брифинг на траве". На расстеленном покрывале в окружении телекамер сидела седая женщина в очках и рассказывала о своей непростой жизни.

Вокруг нее лежала:

связка бананов

походный рюкзак с привязанными к нему за шнурки черными ботинками

библия

Еще несколько баулов стояли прислоненными к дереву.

Журналисты со скепсисом спрашивали, знает ли она такую писательницу как Астрид Линдгрен.

- Что-то слышала", - также скептически отвечала бомжиха.

Журналисты просили показать паспорт. Просили сделать вид, что Миа пишет стихи в блокнотике. По окончании долгой один из репортеров сбегал в магазин и принес Мие жареную курицу и кусочек мыла. Миа отказалась и от того, и от другого. Сказала, что мыло у нее есть, а курицу она не ест, потому что питается только здоровой пищей. За время пребывания в России она заметила, что у русских плохая кожа. Не иначе это от чрезмерного употребления некачественной курятины.

Миа демонстрирует журналистам паспорт.Фото: Евгения КОРОБКОВА

"Странная она какая-то, - сказал нам журналист. - Не пойму, то ли сумасшедшая, то ли юлит. Но определенно, в такой жизни ее все устраивает.

Разговор с Мией

И мы дождались своей очереди поговорить. По результатам беседы выяснили, что Миа Йоханссон никакая не бомжиха, а просто путешественница и писательница-фантастка.

Женщина родилась в Румынии "в тот год, когда Гагарин полетел в космос", является гражданкой Швеции, живет в Канаде. По специальности инженер-геолог.

"Денег у меня никогда особо не было, но путешествовать очень хотелось", - призналась Миа.

В рамках путешествия она уже побывала во Франции, на Украине, в Молдавии и в России. Во французском Макдональдсе у нее украли небольшие деньги, где-то еще сперли телефон, однако эти мелочи не помешали ей продолжить путешествие. К тому же сердобольные граждане уже подарили ей айфон.

Миа приехала в Россию в феврале. Уже побывала в Иркутске, видела Байкал. Очень рекомендовала и нам обязательно съездить посмотреть Байкал.

Мы спросили, всегда ли она бомжует в путешествиях.

- Я не бомжую, - обиделась Миа. - у меня есть дом, просто он находится на открытом воздухе.

Гражданка Швеции много читает и старается питаться исключительно здоровой пищей.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Миа призналась, что не пользуется компьютером и справляет естественную нужду под деревьями, потому что брезгует делать это в общественных местах. Она вообще очень следит за здоровьем, опасается инфекций и старается правильно питаться.

- У многих русских плохая кожа. Я думаю, это из-за того, что они едят много курятины, - сказала собеседница и дала мне несколько советов о том, какую пищу лучше покупать в наших магазинах.

- Вы чувствуете себя несчастной? - поинтересовались мы.

- Почему? - удивилась Миа. - Я делаю то, что хочу.

Впрочем, женщина призналась, что от помощи она не откажется.

Поэтому, если кто-то хочет помочь, то ей можно купить билет до Канады. А если это слишком дорого, то на этот случай шведка заготовила специальный вишлист.

Вишлист гражданки Йоханссон

- Носки белорусские, размер 39, хлопчатобумажные, чем больше, тем лучше

- трусы женские х/б

- лифчик размера 80 С, штуки три

- пауэр банк заряженный

- английские книжки, неважно о чем, но, желательно, потоньше, чтобы было не тяжело таскать.

- билет в Канаду

Мы купили шведке пять пар белорусских носков и подарили связку бананов, которые писательница приняла с благодарностью. "Зря вы ругаете вашу полицию. Они очень милые и вежливые ребята. Гораздо лучше, чем в Европе", - отметила Миа на прощанье.