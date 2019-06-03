Нил Гейман экранизировал «Благие намерения» в память о Терри Пратчетте

Если спросить рядового американца или англичанина, посмотрели ли они в прошедшую пятницу, 31 мая, знаковый сериал «Благие намерения» (Good omens) по одноименному роману Терри Пратчетта и Нила Геймана 1990 года, то скорее всего они нахмурятся так непонимающе в ответ: «Чо?» Это же не «Игра престолов», по HBO не показывали. А на Amazon Prime, где вышел сериал, люди за рубежом как-то больше шопятся, чем сериалы смотрят. Причем, когда показывают сразу все шесть существующих серий подряд, то кто же из нормально работающих людей разом осилит?

Тем не менее, «Благие знамения» – вещь знаковая и очень достойная. Почитатели творчества Пратчетта и Геймана ждали ее давно, потому что первые слухи об экранизации произведения появились еще в 1999 году. Затем в 2011 была сделана попытка снять 13-серийный сериал, но она так ничем и не закончилась. В 2015 Пратчетта не стало.

В интервью американскому The Verge Нил Гейман рассказал:

- Терри был в коме в последнее время. Но незадолго до этого он написал мне письмо со словами: «Пожалуйста, сделай это (экранизируй – авт.) для меня». И он умер. Я тут же отправился в Англию на похороны. После 48-часового путешествия туда- обратно я вернулся домой и взялся за работу. Все, что я хотел сделать, это написать сценарий, который бы понравился Терри.

Постер телесериала.

Если честно, одним сценарием дело не ограничилось. Как шоураннер проекта Гейман контролировал каждый шаг работы над сериалом, чтобы быть уверенным, что адаптация идет строго в рамках пратчеттовской трактовки произведения. Даже в кастинге актеров Нил Гейман принимал участие наравне с режиссером Дугласом Маккиноном («Доктор Кто», «Шерлок»), подбрасывая имена из собственной записной книжки. Исполнителей ролей искали по всему миру: американский актер Джон Хамм, британская комедийная актриса Джози Лоуренс, американская актриса и модель гватемало-пуэрториканского происхождения Адрия Архона, американский актер с внушительнейшим послужным списком Майкл Маккин, англичанин Джек Уайтхолл, американец Ник Офферман, британская актриса Миранда Ричардсон и многие-многие другие. В итоге главные роли сыграли шотландский актер Дэвид Теннант (демон Кроули) и известнейший британский актер Майкл Шин (ангел Азирафэль). Если посмотреть биографии актеров, то почти у всех в профайле есть слово «комедийный». И не зря, потому что роман «Благие знамения» написан в жанре юмористического городского фэнтэзи. Тем, кто знаком с «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса, этот английский юмор будет особенно близок. Впрочем, Гейман и сам признается, что это произведение повлияло на него, как на писателя.

Что связывает ангела Шина с демоном Теннантом?

По сюжету ангел Азирафэль и демон Кроули за долгие годы жизни на Земле очень сдружились, и вообще они хотели бы наслаждаться земной жизнью как можно дольше. Именно поэтому им надо предотвратить пришествие Антихриста и не допустить Конца Света.

В интервью The Hot Corn Майкл Шин так описывает главных персонажей:

- Азирафэль – ангел с чудесными светлыми волосами из райского сада Эдема. С тех пор как он поселился на Земле, он влюбился в наш мир больше, чем ему подобает. Фактически, человеческого со временем в нем стало больше, чем божественного. В принципе, все то же самое произошло и с демоном Кроули из «команды» темных сил. Оба персонажа открыли для себя, что граница между добром и злом, она в общем-то, очень размытая.

Кстати, 20 лет назад Майкл Шин уже работал с Дэвидом Теннантом на британском проекте Bright Young Things, так что актеры знакомы давно и работалось на этот раз им очень комфортно вместе.

Главные роли сыграли Дэвид Теннант (демон Кроули) и Майкл Шин (ангел Азирафэль).

— Мой любимый эпизод – это начало третьей серии, — делится впечатлениями Дэвид Теннант в интервью The Hot Corn. — Там рассказывается история взаимоотношений Кроули и Азирафэля в проекции различных исторических событий, таких как распятие Христа, Вторая мировая война и Французская революция.

На вопрос, что зрители получат от просмотра «Благих намерений» Теннант ответил, что сериал поможет людям оказаться там, где они даже не ожидали побывать. Более того, после просмотра серий, возможно, люди задумаются о своем существовании и других важных вещах.

Темнокожие Адам и Ева

После показа сериала в США на просторах интернет-пространства разгорелась дискуссия о том, почему Адам и Ева в сериале темнокожие? Дело в том, что южные консервативные штаты в Америке с такой версией абсолютно не согласны. Об этом в лоб и спросили Нила Геймана в интервью Film.

— Ожидали ли вы, что темнокожие Адам и Ева вызовут недовольство, потому что некоторые люди до сих пор предполагают, что они были белыми?

— И это вы сейчас серьезно спрашиваете? После того, как в сериале у нас антихрист – это чудесный ребенок, демон и ангел объединились, чтобы остановить апокалипсис и спасти мир? Думаю, если вы подходите к просмотру сериала с такой позиции, то первая серия с темнокожими Адамом и Евой в саду Эдема будет прекрасным поводом остановиться смотреть остальные пять эпизодов прямо сейчас. В интересах вашей же безопасности сразу выключить телевизор. Вы посмотрели первые три минуты. Если вас задело это, то тогда у вас будут огромные проблемы с просмотром всего остального. Если вы спокойно на это отреагировали, значит и остальные серии вам понравятся, и в вашей голове все сложится.

Куда делись байкеры Апокалипсиса?

После выхода на экран серий фанаты романа «Благие намерения» начали пристально сравнивать книгу и сериал. Буквально под лупой рассматривать каждый эпизод. Общее мнение, что сценарий очень точно передает содержание произведения. Но все-таки к каким-то мелочам некоторые цепляются. На вопрос, почему те или иные вещи не вошли в экранизацию, Нил Гейман объяснил, что был ограничен в бюджете и хронометраже, поэтому даже от каких-то важных моментов пришлось отказаться. Например, в последний момент им сократили бюджет на 1,5 миллиона, поэтому пришлось отказаться от четырех байкеров Апокалипсиса и сцены с полицией и падающей рыбой, которые были прописаны в сценарии.

Получилось ли у Геймана выполнить просьбу Пратчетта и передать суть их совместного произведения? Думаю, каждый решит для себя сам после просмотра шести серий «Благих намерений».