«Там живет около 80 кошек, часть из которых умерла»: В Москве полиция обнаружила в квартире известного художника кошачий приют

Накануне вечером в полицию Тимирязевского района поступило сообщение от местной жительницы, рассказавшей, что в их подъезде невыносимо воняет экскрементами и гнилью. Также женщина поведала историю о сумасшедшей соседке, которая держит дома около 80 кошек.

Прибывшие на место оперативник обнаружили в квартире более 80 кошек. Условия проживания которых были крайне ужасными. Часть животных была сильно истощена, а сама квартира напоминала помойку. Помимо живых особей оперативники обнаружили еще и трех мертвых кошек, запах от которых сильно распространился на весь подъезд. Саму же кошатницу застать на месте не удалось, зато удалось узнать ее данные, и каким образом она оказалась в этой квартире.

- Установлен хозяин квартиры. Им оказался уважаемый 71-летний член Международного Союза художников Юрий Мираков. Мужчина сдал свою квартиру 54-летней женщине по имени Светлана Зайцева еще в конце апреля. Квартира была с косметическим ремонтом, а сама женщина не предупреждала Юрия Алексеевича о каких-либо животных, - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Для художника, как и для полиции, осталось загадкой, как женщина за столь короткий срок сумела развести столько кошек и превратить обычную квартиру в загаженный клоповник.

Мираков Юрий Алексеевич - член Международного Союза художников, основатель частной галереи-мастерской «Анна и Юрий Мираков» расположенной в центре Москвы. Работы мастера находятся в музеях и частных коллекциях Франции, Англии, США, Германии и многих других странах.