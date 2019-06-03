Незваный ГОСТ: что придет на смену советским стандартам качества

Живем, и не знаем, что количество нарезок на батоне четко регламентировано, а швабра по ГОСТу не должна иметь никакой там новомодной системы отжима. А между тем таких требований, подчас абсурдных, в стране действуют тысячи. И многие из них явно устарел.

Глава Росстандарта Алексей Абрамов анонсировал скорую отмену 10 тысяч советских ГОСТов.

- Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются советские ГОСТы — государственные стандарты, принятые до 1991 года, - заявил Абрамов. - Большинство из них добровольные, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене.

При этом руководитель Росстандарта предложил штрафовать за необоснованное нанесение надписи ГОСТ. Хотя старые советские стандарты носят характер рекомендаций, многие покупатели, особенно старшего поколения, ориентируются именно на них, говорит старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова:

- ГОСТ предполагает жесткий контроль за производством. Поэтому он ценится. Но не все задумываются, что регламенту может быть уже 20 лет, и ему сложно соответствовать, - отметила Бодрова. - На уровне отдельных предприятий много лет действуют технические условия (ТУ), это прописано на упаковке. ТУ — абсолютная импровизация. Они никого ни к чему не обязывают. Существуют для того случая, если особо въедливые потребители захотят с ними ознакомиться.

Отмена ГОСТов будет положительно воспринята бизнесом, но остается вопрос - что придет им на смену?

- Мы можем получить совершенно свободный в плане технической документации рынок. Для потребителя — это плохая новость, - считает Бодрова.

Излишнюю регуляцию просят убрать и представители ресторанного и гостиничного бизнеса. Они обратились к правительству с просьбой отменить СанПиН для заведений общепит. По их мнению, нужно контролировать только качество приготовленной продукции, но не то, в каких условиях ее делают. Соответствующие предложения уже направлены в Роспотребнадзор.