У звезды фильма "Хождение по мукам" Михаила Ножкина нашелся внебрачный сын

Михаил Колосов объявил себя внебрачным сыном актера Михаила Ножкина. 38-летний мужчина утверждает, что родился от связи артиста с Валентиной Колосовой.

"Он скрывает меня по каким-то своим соображениям. Думает, если обо мне узнают, будет плохо, потому что у него много врагов. Хотя при чем здесь враги? А еще он рассказывает в интервью, какая у него была замечательная жена Лариса Лаврентьевна, а про мою маму Валентину Ивановну не вспоминает", - посетовал Михаил Колосов.

По его словам, мама играла с Ножкиным в картине "Хождение по мукам". У нее была эпизодическая роль. Как говорит Колосов, в тот момент актеры не афишировали свои отношения, потому что у каждого была семья. "В 1974 году они и познакомились... Время от времени встречались. Я появился на свет только в 1981-м", - подчеркнул мужчина.

"Мама мне подробностей отношений с отцом никогда не рассказывала. Но то, что именно Ножкин - мой папа, сколько себя помню, знал. Он постоянно находился на расстоянии вытянутой руки. Старался помочь всегда, пусть хоть небольшими деньгами, даже если самому было туго... Раньше он регулярно назначал мне встречи в метро... Когда умерла его жена, стал приглашать к себе домой, в квартиру рядом с метро «Аэропорт»", - цитирует Колосова "Экспресс газета".

Недавно между 82-летним актером и Михаилом произошел разлад. Теперь они не общаются. "Раньше я сглаживал острые углы, молчал, но вдруг понял, что больше не могу. Папа, поняв это, в сердцах крикнул, чтобы я ему больше никогда не звонил. А я из-за этого теперь очень переживаю", - признался Колосов.

Валентина Колосова скончалась от онкологии в конце 2015-го. До этого восемь лет актриса мужественно боролась с тяжелым недугом. "Отец на ее похороны не пришел. И в хоспис тоже не приходил. Но я благодарен за то, что помог с оградкой. Сейчас коплю на памятник маме", - заключил Михаил.