Пять главных фактов о приемной кампании-2019

20 июня стартует прием документов в вузы. Напомним, всего абитуриенты имеют право поступать в пять вузов, на три специальности в каждом. Разбираем самые важные моменты и особенности приемной кампании этого года.

Самые популярные направления – IT, дизайн и пиар

IT-технологии по-прежнему входят в число самых востребованных направлений. Даже высоких баллов ЕГЭ для поступления может не хватить – львиная доля бюджетных мест занята олимпиадниками!

- За последнее время резко вырос спрос на два крупных направления, - рассказывает ректор НИУ "Высшая школа экономики" Ярослав Кузьминов. - Первое – это всё, что связано с IT и цифровыми технологиями. Почти все бюджетные места на этих направлениях в нашем вузе занимают олимпиадники.

Но в этом году высокие проходные баллы ожидаются и на других направлениях – дизайн, медиакоммуникации, PR и GR (от англ. “government relationship” - взаимодействие с органами власти), языки и межкультурная коммуникация, а также востоковедение.

- На эти направления спрос почти как на IT, - уточняет Ярослав Кузьминов. - Например, в прошлом году мы набрали 30 бюджетников на программу по интегрированным коммуникациям (включает PR, смм и др.), и почти 400 платных студентов вместо обычных 50-60 человек. И средние баллы ЕГЭ у этих студентов были на уровне 90-92, то есть, они бы поступили на бюджет даже в Вышку на другие специальности.

Заоблачные проходные баллы ожидаются и в технических вузах:

- Самый высокий балл зачисленных в прошлом году у нас был в физическую школу Ландау – 99,2 балла, - рассказал ректор МФТИ Николай Кудрявцев. - Но и конкурс туда не такой большой, просто абитуриенты сразу нацелены на поступление именно туда и готовятся к приему.

20 июня стартует прием документов в вузыФото: Олег РУКАВИЦЫН

Олимпиадникам всегда рады

Самый лучший способ подстраховаться на вступительных экзаменах – это собрать хорошее портфолио. В первую очередь, это победы на олимпиадах школьников:

- Победители Всероссийской олимпиады школьников поступают без конкурса и экзаменов в любой выбранный ими вуз, - напоминает Иван Ященко, директор Центра педагогического мастерства Департамента образования Москвы. - Но эта льгота действует только в одном вузе. Если абитуриент захочет поступать еще куда-то, то ему уже придется участвовать в конкурсе.

Впрочем, льготы приносят и другие олимпиады, помимо Всероса. Какие именно конкурсы добавят бонусные баллы в копилку выпускника и каков будет порядок поступления, каждый вуз определяет самостоятельно. Так что стоит заранее проверить это на сайте.Кроме того, олимпиадникам нужно набрать не меньше 75 баллов по профильному ЕГЭ, чтобы подтвердить свою льготу.

Не забудьте "взвесить" портфолио

Помимо олимпиад, в портфолио можно включить и другие достижения – например, "отличный" аттестат, сочинение, значки ГТО и даже волонтерскую деятельность. Что и во сколько баллов оценивать, вузы решают самостоятельно.

- Портфолио позволяет выпускникам немного нивелировать стресс от ЕГЭ, а университету - выбирать наиболее подходящих абитуриентов на свои программы, - отмечает Николай Кудрявцев, ректор МФТИ. - Например, высокие баллы ЕГЭ часто бывают у тех ребят, кто наловчился быстро решать задачи, а олимпиадники могут проигрывать по этому параметру - мыслят нестандартно, но небыстро. Бонусы за профильные олимпиады помогают скорректировать прием.

Баллы за достижения могут очень отличаться в зависимости от вуза. Например, обычно университеты дают 1 балл за итоговое сочинение, которое выпускники писали в декабре – надо просто поставить галочку в бланке, что ты хочешь учесть эссе в качестве портфолио, и балл накинут автоматически. А вот в Высшей школе экономики такое не прокатит: каждое сочинение будет перепроверять команда экспертов. Зато и награда выше:

- Каждое лето мы вкладываем почти миллион рублей в проверку сочинений, - отмечает Яроcлав Кузьминов. - И даем за него абитуриентам до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ. Это наш сигнал абитуриентам – люди с хорошим русским языком имеют больше шансов поступить в университет.

Впрочем, дополнительные баллы за портфолио дают далеко не все вузы:

- Университетам часто это невыгодно – у них есть свои показатели эффективности, в том числе, и средний балл зачисленных. А баллы за портфолио сюда не входят, - поясняет Николай Кудрявцев.

Скидки на учебу и бюджет со второго курса

Что же делать тем, у кого баллы не дотягивают до сотни и портфолио скромное, а получить профессию мечты хочется? Вариантов много. Например, можно выбрать схожее направление, куда конкурс и проходные баллы пониже:

- Стоит воспринимать бакалавриат, как неоконченное высшее образование, - считает Денис Фомин-Нилов, ректор Государственного академического университета гуманитарных наук. - И даже если ребенок выбрал не совсем то направление, которому хотел бы посвятить свою жизнь, на уровне магистратуры он может поменять специализацию. Кроме того, получение профессии – это только одна из целей образования. Важно приобрести социальные связи, завязать знакомства на всю жизнь,и в хороших вузах этот компонент обязательно присутствует.

Другой способ получить выбранную профессию – это приглядеться к платному отделению. Во-первых, во многих университетах есть скидки для отличников. В Высшей школе экономики, например, абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ могут получить скидку уже на первый год обучения – от 25 до 70 процентов. А самых толковых зачисляют на бюджет самого вуза. А во-вторых, с этого года Сбербанк планирует вернуть образовательные кредиты, так что оплатить учебу можно будет под относительно низкий процент.

- Две самые важные сессии – это первая и вторая, очень многие вылетают с бюджета уже здесь, - добавляет Денис Фомин-Нилов. - И эти освободившиеся места могут занять те студенты, кто учится на платном отделении. У тех, кто учится на отлично, занимается наукой, участвует в мероприятиях, шансы на перевод на бюджет очень велики.