В Московской квартире обнаружили мертвой 15-летнюю чемпионку по конкуру, в одежде которой нашли пакетик с белым порошком

1 июня в семье Алексея и Людмилы произошла страшная трагедия. 31 мая их дочь Вика* вернулась домой около 11 часов вечера. Все было как обычно, дочь всегда гуляла до позднего вечера, но никогда не пропадала на ночь. Родителям Вика объяснила, что была с друзьями и очень устала. Девочка пошла в свою комнату.

- Как мама Вики рассказала в полиции, она зашла к дочери в комнату около пяти утра. Что посмотреть, все ли в порядке. Людмила увидела, что ее дочь не дышит. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть девочки и диагностировала причину – острая сердечно-сосудистая недостаточность. – рассказал источник КП в правоохранительных органах.

Девочка была многократным призером различных соревнований по конкуруФото: скриншот видео

По словам источника, полиция осмотрела вещи девочки и нашла целлофановый пакет зип-лок с белым порошком. Найденное вещество отправили на экспертизу. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего, им предстоит установить друзей, с которыми в тот вечер общалась Вика. по одной из версий, кто-то из знакомых мог надоумить девочку попробовать запрещенные вещества.

Девочка училась в девятом классе одной из столичных школ и была многократным призером различных соревнований по конкуру. *Имя изменено