«Роскосмос» ищет добровольцев для полетов к звездам

Половина из нас в детстве мечтала стать космонавтами. Никогда еще эту звездную мечту не было так просто осуществить. С 3 июня 2019 года госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Гагарина объявляют набор в отряд космонавтов. Принять участие в конкурсе может любой гражданин Российской федерации не старше 36 лет. Понятно, что брать будут не всех желающих, по итогам конкурсного отбора в отряд попадут от 4 до 6 человек.

Кандидаты должны соответствовать целому ряду требований. Например, иметь высшее образование и стаж работы от 3 лет по следующим специальностям:

- информатика и вычислительная техника;

- электроника, радиотехника и системы связи;

- фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии;

- электро- и теплоэнергетика;

- ядерная энергетика и технологии;

- машиностроение;

- физико-технические науки и технологии;

- авиационная и ракетно-космическая техника;

- аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники;

- нанотехнологии и наноматериалы;

- математика и механика;

- физика и астрономия;

- химия;

- биологические науки.

В отряд космонавтов-2019 может попасть любой гражданин России не старше 36 лет

Кроме того, счастливчики должны продемонстрировать отличную спортивную подготовку. Вот только несколько нормативов, которые им предстоит сдавать:

- В беге на 1 км нужно выбежать и 3 минут 30 секунд.

- Подтянуться на перекладине 12 раз.

- Челночный бег 10х10 м – надо выбежать из 26,3 секунд.

- Проплыть 800 м вольным стилем меньше чем за 20 минут 10 секунд или преодолеть ту же дистанцию брассом за 22 минуты 30 секунд.

Подробную информацию смотрите на сайте Центра подготовки космонавтов. Дерзайте и может быть вам повезет стать одним из покорителей космоса. А «Комсомолка» обязательно о вас расскажет всей стране.

Куда отправить заявление?

Документы направляются почтой России с уведомлением по адресу: 141160, Московская область, Звездный городок, начальнику ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина» с пометкой «В комиссию по отбору кандидатов в космонавты».

Телефон горячей линии: 7 (495) 526-56-30