Украинку, бросившую двоих детей в подмосковном хостеле, арестовали в зале суда

В понедельник, 3 июня, суд рассмотрел ходатайство следствия об аресте 35-летней гражданки Украины, которая подбросила двоих годовалых детей в хостел в подмосковных Котельниках. Напомним, женщину нашли только через трое суток. Все это время судьба близнецов ее не волновала. Но ни во время допросов, ни в зале суда свою вину она так и не признала. Мамаша уверяла, что оставила детей няне, которая работала в гостинице. Но эту версию полностью опровергла сторона обвинения.

Тогда у мамаши-кукушки остался последний аргумент.

- Я люблю своих детей, - разревелась она в суде.

Но слезы не помогли. Суд принял решение об ее аресте сроком на два месяца.

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы. Против нее возбуждены два уголовных дела "за оставление несовершеннолетних в опасности" и "неисполнение родительских обязанностей".

После выписки из больницы близнецов сразу передадут в приемную семью.

Напомним, трое суток понадобилась полицейским, чтобы найти мамашу-кукушку, которая 28 мая оставила годовалых сына и дочку близнецов в хостеле подмосковных Котельников. Все это время 35-летняя Алена жила в частном доме, который арендовала в 20 километрах от места, где оставила малышей, в городе Видное.

Известно, что в Россию Алена переехала несколько лет назад. Официально она нигде не работала. По одной из версий, которую сейчас проверяют следователи, на жизнь она зарабатывала проституцией.

Органы опеки уже начали процесс о лишении украинки родительских прав. Дети сейчас находятся в больнице. После выписки их сразу передадут в приемную семью.

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Полиция задержала украинку, которая оставила двух детей в хостеле в Котельниках

Подмосковная полиция задержала женщину, оставившую 28 мая двух малышей в хостеле в Котельниках. Ее искали три дня. Мать детей нашли в городе Видное, в 20 километрах от Котельников. Там женщина снимала комнату в доме. С кем она там жила - пока не установлено (подробности).

Родила близнецов без паспорта, а через год подбросила в хостел

Это уже третий случай за последние две недели, когда нерадивые матери подбрасывают детей, а сами исчезают. Настоящий бэби-бум — только наоборот. Напомним, 16 мая 21-летняя украинка подкинула двухлетнюю дочку в детскую поликлинику на улице Бутырской. Спустя неделю 35-летняя жительница Тульской области бросила шестилетнего сына в игровой комнате столичного ТЦ "Зиг-Заг". Но если этих мамаш быстро нашли и с ними все более менее понятно, то последняя история уже вышла за рамки банальности. Двоих годовалых близнецов мать оставила в хостеле подмосковного города Котельники. И действительно исчезла (подробности).