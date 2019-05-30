Родила близнецов без паспорта, а через год подбросила в хостел

Это уже третий случай за последние две недели, когда нерадивые матери подбрасывают детей, а сами исчезают. Настоящий бэби-бум — только наоборот. Напомним, 16 мая 21-летняя украинка подкинула двухлетнюю дочку в детскую поликлинику на улице Бутырской. Спустя неделю 35-летняя жительница Тульской области бросила шестилетнего сына в игровой комнате столичного ТЦ "Зиг-Заг". Но если этих мамаш быстро нашли и с ними все более менее понятно, то последняя история уже вышла за рамки банальности. Двоих годовалых близнецов мать оставила в хостеле подмосковного города Котельники. И действительно исчезла.

УЖЕ ОСТАНАВЛИВАЛАСЬ В ЭТОЙ ГОСТИНИЦЕ

Все произошло днем во вторник, 28 мая. Опрятно одетая молодая женщины с двумя малышами в коляске заглянула гостиницу. Ее короткий разговор с администратором попал в протокол допроса.

- Есть свободные места?

- Да.

- Тогда мы заселяемся.

- Нужен ваш паспорт.

- Ой, я его в машине забыла. Посмотрите за детьми, я за паспортом сбегаю!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/711850" frameborder="0"></iframe> Мамаша, бросившая двоих детей в хостеле, и раньше оставляла их в этой гостинице.

Не успела сотрудница хостела ответить, как женщины и след простыл. В гостиницу она не вернулась. Странное дело, но вместо того чтобы сразу сообщить о брошенных детях в полицию, здесь их решили приютить. В гостинце малыши провели почти 24 часа. Их накормили, напоили и спать уложили.

По словам работников гостиницы, которые уже дали объяснения следователям, все это время они надеялись, что женщина опомнится и заберет детей. Переговоры с ней они вели по телефону, номер которого сохранился в базе данных хостела. Оказывается, в апреле молодая мамочка с малышами уже останавливалась здесь. Но тогда все обошлось без ЧП. В этот раз уговоры забрать детей не подействовали. И после того как мамаша выключила телефон, руководство гостиницы обратилось в полицию.

Детей сразу же отправили в детскую больницу. Мальчик и девочка - близнецы. На вид им около года.

- Каких-либо отклонений в развитии у детей нет. У них небольшой кашель и насморк. Врачи оказывают им необходимую помощь, - рассказала "КП" Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

В больнице они пробудут еще неделю. Их дальнейшую судьбу решат органы опеки. То, что детей вернут горе-мамаше - маловероятно. Да и в интернате им жить точно не придется. За первые же часы, после того как крохи попали в новости, выстроилась огромная очередь из жалеющих их усыновить. В списке уже более 30 семей.

Дальнейшую судьбу детей решат органы опеки.

ТЕЛЕФОН, ИМЯ — ВСЕ ВЫМЫШЛЕННОЕ

О самих детях, как и о их родительнице, пока почти ничего неизвестно. Мамаша оказалась той еще конспираторшей. Номер телефона, который был у сотрудников хостела, зарегистрирован на фирму-однодневку. А имя, которое женщина указала при первом заселении в гостиницу (тогда ее оформили без документов), - вымышленное. Следователи опубликовали фотографии детей в надежде, что кто-то их узнает. Только после этого в поисках появилась зацепка.

Жительница Подмосковья позвонила на "горячую линию" Следственного комитета и заявила, что мамой детей может быть некая Алена, которая родила близнецов в Павловском Посаде. Они вместе лежали в роддоме. Фамилию соседки по палате женщина вспомнить не смогла. Следователи сразу помчались в тот роддом. Тут выяснилось: рожать малышей загадочная Алена тоже приехала без паспорта. Врачи записали ФИО с ее слов. И такого человека нет ни в одной из существующих баз данных!

Официально

- Уголовные дела возбуждены по двум статьям: "оставление в опасности заведомо несовершеннолетних" и "неисполнение родительских обязанностей", - сообщила "КП" Евгения Кирюшина, помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Важно!

Посмотрите на фото этих малышей. Если вам что-то известно об их судьбе, позвоните по телефонам: (495) 501-63-07, 8(499)-184-00-65. Конфиденциальность информации гарантирована.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

"Мы рожали с ней в одном роддоме": москвичка заявила, что узнала малышей, которых родная мать бросила в хостеле

О местонахождении мама-кукушки, которая 29 мая оставила двоих годовалых детей в хостеле подмосковного города Котельники до сих пор ничего не известно. Однако зацепки у следствия появились. После публикации фото малышей на " горячую линию " Следственного комитета поступил звонок. (подробности)