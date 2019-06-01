2019-06-01T19:54:40+03:00
Происшествия

Полиция задержала украинку, которая оставила двух детей в хостеле в Котельниках

Женщина несколько лет назад приехала на заработки в Россию
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Дальнейшую судьбу детей решат органы опекиДальнейшую судьбу детей решат органы опеки
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Подмосковная полиция задержала женщину, оставившую 28 мая двух малышей в хостеле в Котельниках. Ее искали три дня. Мать детей нашли в городе Видное, в 20 километрах от Котельников. Там женщина снимала комнату в доме. С кем она там жила - пока не установлено.

- Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Видное задержали женщину 1989 года рождения. Это она оставила 28 мая двоих детей в хостеле в городе Котельники. В ближайшее время она будет доставлена в следственные органы, - рассказала "КП" начальник пресс-службы управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Мать, оставившую в хостеле детей, нашли в городе Видное в 20 километрах от Котельников

Мать, оставившую в хостеле детей, нашли в городе Видное в 20 километрах от Котельников

Как удалось выяснить "Комсомольской правде", женщина несколько лет назад приехала в Россию на заработки из Украины. Жила в подмосковных городах - то в одном, то в другом, где была работа. Родила на территории России, по некоторым данным, не предоставляя в роддоме паспорт.

После того, как дети были обнаружены в хостеле, их временно разместили в администрации Люберец, позже доставили в детскую больницу в Дзержинском.

Напомним, что днем 28 мая молодая женщины зашла в хостел с двумя малышами в коляске. Она спросила о свободных местах, после чего якобы вернулась в машину за паспортом. Но мать-кукушка не вернулась. В гостинце родительницу ждали почти сутки. Детей накормили и уложили спать. Малышам на вид меньше года. Это близнецы - мальчик и девочка.

Мамаша, бросившая двоих детей в хостеле, и раньше оставляла их в этой гостинице.

- Сейчас женщина доставлена на допрос в Следственный комитет, где установят причину, по которой она оставила детей в хостеле, - уточнили в правоохранительных органах.

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После выписки из больницы брошенных в хостеле близнецов сразу передадут в приемную семью

Кажется, в судьбе близнецов, которых в хостеле подмосковного города Котельники бросила родная мать, уже очень скоро все наладится. Сейчас годовалые мальчик и девочка находятся в больнице, но сразу после выписки они вместо казенных стен интерната будут преданы в семью. (подробности)

КСТАТИ

Родила близнецов без паспорта, а через год подбросила в хостел

Мать-кукушку не могут найти несколько суток, а на усыновление малышей выстроилась очередь желающих (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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