Полиция задержала украинку, которая оставила двух детей в хостеле в Котельниках

Подмосковная полиция задержала женщину, оставившую 28 мая двух малышей в хостеле в Котельниках. Ее искали три дня. Мать детей нашли в городе Видное, в 20 километрах от Котельников. Там женщина снимала комнату в доме. С кем она там жила - пока не установлено.

- Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий в городе Видное задержали женщину 1989 года рождения. Это она оставила 28 мая двоих детей в хостеле в городе Котельники. В ближайшее время она будет доставлена в следственные органы, - рассказала "КП" начальник пресс-службы управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

Мать, оставившую в хостеле детей, нашли в городе Видное в 20 километрах от Котельников

Как удалось выяснить "Комсомольской правде", женщина несколько лет назад приехала в Россию на заработки из Украины. Жила в подмосковных городах - то в одном, то в другом, где была работа. Родила на территории России, по некоторым данным, не предоставляя в роддоме паспорт.

После того, как дети были обнаружены в хостеле, их временно разместили в администрации Люберец, позже доставили в детскую больницу в Дзержинском.

Напомним, что днем 28 мая молодая женщины зашла в хостел с двумя малышами в коляске. Она спросила о свободных местах, после чего якобы вернулась в машину за паспортом. Но мать-кукушка не вернулась. В гостинце родительницу ждали почти сутки. Детей накормили и уложили спать. Малышам на вид меньше года. Это близнецы - мальчик и девочка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/711850" frameborder="0"></iframe> Мамаша, бросившая двоих детей в хостеле, и раньше оставляла их в этой гостинице.

- Сейчас женщина доставлена на допрос в Следственный комитет, где установят причину, по которой она оставила детей в хостеле, - уточнили в правоохранительных органах.

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