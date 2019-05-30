За судьбой очаровательных малышей, которых родная мать бросила в хостеле города Котельники Московской области следит вся страна. Напомним, женщина привезла их в гостиницу вечером 28 мая и заявив, что забыла паспорт в машине, исчезла. Только на следующие сутки руководство хостела обратилось в полицию. До сих пор найти горе-родительницу не удалось

Годовалые карапузы, которые, судя по всему, брат и сестра близнецы, сейчас находятся в детской больнице. Их уже успели навестить сотрудники Следственного комитета. Правда, в поисках мамы крохи вряд ли помогут. Говорить они пока не умеют.

- Дети абсолютно здоровы. По внешним признакам малыши ухожены. Они были опрятно одеты. Развиты по возрасту, - рассказала "КП" Евгения Кирюшина, помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/711850" frameborder="0"></iframe> Мамаша, бросившая двоих детей в хостеле, и раньше оставляла их в этой гостинице.

В больнице дети пробудут еще как минимум неделю. После этого их судьбу решат органы опеки. Скорее всего , маму лишат родительских прав, а детей передадут в приемную семью.

За судьбой очаровательных малышей, которых родная мать бросила в хостеле города Котельники Московской области следит вся страна

Против женщину возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Главными свидетелями происшествия стали сотрудники хостела. Однако откровенными их показания сложно назвать. Известно, что они по телефону общались женщиной после того как она бросила детей.

- Она и раньше оставляла малышей в этом хостеле. Поэтому у сотрудников сохранился ее телефон. Первое время она выходила на связь, а потом просто выключила телефон. Скорее всего , эту даму они хорошо знали, но скрывают это по не понятным пока причинам, - рассказали "КП" собственные источники близкие к следствию.

С журналистами работники хостела общаться наотрез отказались. "Комсомолка" следит за развитием событий.

ВАЖНО

Главное следственное управление просит граждан, узнавших детей и располагающих какой-либо информацией о месте их проживания или родственниках, обратиться в следственный отдел по городу Люберцы ГСУ СК РФ по городу Московской области по телефону: 8(495) 501-63-07; телефон доверия: 8(499)-184-00-65.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девочка, оставленная украинкой в московской поликлинике, передана бабушке

Украинка Мария Рудницкая, оставившая 16 мая дочку в московской поликлинике на Бутырской улице, отказалась воспитывать малышку. 21-летняя девушка решила, что еще не нагулялась, поэтому будет строить свою личную жизнь с 27-летним женихом Шамилем Султанмурадовым (подробности)