2019-06-03T22:47:45+03:00
Спорт

Сборная России по футболу победила «Чертаново» со счетом 6:0

Матч против пятой команды ФНЛ прошел в Новогорске [фото]
Кирилл СЕРОВ
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Игроки «Чертаново» стелились по газону, лишь бы приглянуться тренеру сборнойИгроки «Чертаново» стелились по газону, лишь бы приглянуться тренеру сборнойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сборная России по футболу, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020, провела в Новогорске контрольный матч против пятой команды ФНЛ «Чертаново» и победила 6:0.

Игроки сборной (в белом) доминировали весь матч и больше били по воротам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игроки сборной (в белом) доминировали весь матч и больше били по воротамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футболисты «Чертаново» (в синем) защищались не умением, а числом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футболисты «Чертаново» (в синем) защищались не умением, а числомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вратарь Москвичей несколько раз спас команду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вратарь Москвичей несколько раз спас командуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Увы, Юрий Газинский получил травму плеча, хотя договаривались играть не грубо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Увы, Юрий Газинский получил травму плеча, хотя договаривались играть не грубоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дзюба показал, кто на поле хозяин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дзюба показал, кто на поле хозяинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отобрать мяч у игрока сборной не просто Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отобрать мяч у игрока сборной не простоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смолов (справа) и Чалов забили по мячу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смолов (справа) и Чалов забили по мячуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Защита «Чертаново» трещала по швам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Защита «Чертаново» трещала по швамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вратарь москвичей получил мастер-класс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вратарь москвичей получил мастер-классФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федор Смолов смотрит, как мяч влетает в сетку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федор Смолов смотрит, как мяч влетает в сеткуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В такой сутолоке сложно добраться до мяча Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В такой сутолоке сложно добраться до мячаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попробуй отбери! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Попробуй отбери!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тренерский штаб получил много информации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тренерский штаб получил много информацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Черчесов остался доволен формой своих футболистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Черчесов остался доволен формой своих футболистовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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