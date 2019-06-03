Сборная России по футболу победила «Чертаново» со счетом 6:0
Сборная России по футболу, которая готовится к отборочным матчам Евро-2020, провела в Новогорске контрольный матч против пятой команды ФНЛ «Чертаново» и победила 6:0.
Игроки сборной (в белом) доминировали весь матч и больше били по воротамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Футболисты «Чертаново» (в синем) защищались не умением, а числомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вратарь Москвичей несколько раз спас командуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Увы, Юрий Газинский получил травму плеча, хотя договаривались играть не грубоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дзюба показал, кто на поле хозяинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Отобрать мяч у игрока сборной не простоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Смолов (справа) и Чалов забили по мячуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Защита «Чертаново» трещала по швамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вратарь москвичей получил мастер-классФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Федор Смолов смотрит, как мяч влетает в сеткуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В такой сутолоке сложно добраться до мячаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Попробуй отбери!Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Тренерский штаб получил много информацииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Черчесов остался доволен формой своих футболистовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
ИСТОЧНИК KP.RU