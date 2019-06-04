Прокормит ли Россия себя сама

- Мы за границей не только саженцы и технику, но даже проволоку покупаем. Без этого не будет отечественного винограда, - жаловался мне один из крымских виноделов.

Эта проблема характерна для всей России: чтобы вырастить или произвести что-то свое, сначала много чего надо завезти из-за кордона. Зачастую - из тех самых стран, которые периодически вводят против России санкции. Насколько в таких условиях можно говорить о продовольственной безопасности?

ОТВЕРТОЧНАЯ СБОРКА МЯСА

Доктрина продовольственной безопасности, которая действует с 2010 года, предполагала: по основным видам продовольствия 80 - 95% от необходимых объемов должны быть отечественными. Доктрину мы по большинству показателей почти выполнили. Но что стоит за этими успехами?

- Есть оценки экспертов: если нам запретят ввоз племенного молодняка скота и птицы, то птицеводство встанет в течение примерно трех-четырех месяцев, свиноводство - в период от восьми месяцев до года, - рассказывает «КП» Надежда Орлова, завотделом Института аграрных исследований Высшей школы экономики.

А еще животным нужны качественные корма. До 80% разнообразных ферментов, аминокислот, микроэлементов, витаминов поставляется по импорту. Без них проблемы будут и с качеством мяса, и с его количеством. А стоимость кормов - это 60 - 80% от себестоимости мяса.

- У нас животноводство сейчас напоминает отверточную сборку автомобиля, - говорит Орлова. - Мы научились производить нужные объемы мяса и молока и даже наращиваем экспорт. Но при этом зависим от поставляемых по импорту «деталей».

В растениеводстве дела получше. Удобрения наши компании даже и на международный рынок поставляют. Но и тут нет счастья без зарубежных поставок: от 40 до 70% семян, в зависимости от культуры, завозится.

ОГУРЕЦ - НАШ МОЛОДЕЦ

Конечно, средняя температура по больнице не означает, что везде плохо.

- Огурцы можно вырастить практически без импортной поддержки, на 90% все свое, - утверждает Алексей Ситников, президент Ассоциации «Теплицы России». - В России есть компании, выпускающие и тепличные конструкции, и оборудование. Самые лучшие гибриды огурца традиционно производятся российскими селекционными компаниями. Удобрения, субстраты и расходный материал также есть свои.

С томатами ситуация уже хуже.

- Отечественные семена не всегда устраивают производителя по качеству и урожайности, - продолжает Ситников. - В целом тут такая же история, как с автомобилями: кто-то ездит на отечественных и доволен, а кто-то выбирает импортные.

Желающих все-таки ездить на иномарках в тепличной отрасли, судя по цифрам, достаточно. В новых тепличных комплексах конструкции на 75% зарубежные. Органические субстраты (они нужны для рассады и улучшения грунта) пока импортные на 70%: есть свои торфяные, но производители овощей предпочитают закордонный кокосовый.

ПОЧЕМУ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ДОРОЖЕ ИМПОРТНОГО

Зависимость от импорта имеет и еще одну сторону - цена продукта привязана к курсам валют. И как сделать цены доступными, если рубль периодически валится вниз?

- Многих удивляют высокие цены на российские вина, но в этом нет ничего удивительного. Трудозатраты на производство такие же, как за рубежом. Собственные виноградники, которые требуют ухода. А плюс к этому - импортные саженцы и частично импортное оборудование, - рассказывает Михаил Николаев, управляющий партнер краснодарского семейного предприятия «Николаев и сыновья» («Долина Лефкадия»). - В России проблемы с собственным посадочным материалом. Европейские сорта закупаем во Франции - это дает более стабильное качество, но влияет на конечную цену. А еще приходится закупать за рубежом пробки (их в России просто нет) и бумагу для этикеток.

Без вина, вероятно, можно и обойтись. Но вспомним, к примеру, те же помидоры. Какой шум поднялся, когда напряженность в отношениях с Турцией стала спадать и пошли разговоры о том, что надо снять ограничения на поставки турецких томатов. Это было воспринято почти как подножка встающему на ноги отечественному овощеводству. А теперь вспомним импортные семена, импортные средства защиты растений… Ну как тут конкурировать с турецкими производителями, у которых к тому же вместо теплиц почти круглый год солнце?

КАК БУДЕМ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ

Почему Россия сама не может производить достойного качества семена, а уж тем более бумагу для этикеток? В СССР-то ни с семенами, ни с этикетками проблем не было.

Причины называются разные. Главная - на поверхности. Разрушенные за предыдущие десятилетия производственные цепочки теперь постепенно восстанавливаются именно по цепочке. Грубо говоря, сначала должно вновь появиться достаточное количество отечественных тепличных хозяйств - чтобы был смысл делать для них качественные субстраты и все такое. Иначе кому их продавать? Еще одна причина - глобализация. Есть известные и проверенные поставщики, они работают сразу на весь мир или как минимум на континент. Конкурировать с ними сложно...

- Не может быть решения в стиле «делаем только так», - говорит «КП» Надежда Орлова. - Есть ситуации, когда налаживать производство здесь нерентабельно, но это вопрос продовольственной безопасности. Например, с племенным поголовьем. Тут должно быть решение государства - взять на себя риски и часть затрат.

ВОПРОС ДНЯ

А вы почувствовали успехи импортозамещения?

Владимир БАКАНОВ, вице-президент по вопросам развития региональных продуктов и импортозамещения Федерации рестораторов и отельеров:

- Заметил - по многим категориям продуктов. Особенно по сырьевым продуктам растениеводства и животноводства. А вот их переработка идет, конечно, небыстро - но это объективно требует большего времени.

Руслан ИСАЕВ, глава Независимой наркологической гильдии:

- Сыр появился хороший российский, другие молочные продукты. А вот в нашей сфере отечественных аналогов пока не вижу. То, что импортное поступало, - то и поступает. Лицензирование отечественных препаратов - коррумпированная сфера . Говорил с производителем препарата в наркологии, который активно принимается, - им выставили такие чеки, что у них напрочь пропал интерес что-то лицензировать.

А вы почувствовали успехи импортозамещения?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Павел СОСКОВ, байкер, координатор движения «Мотограждане»:

- Никакого импортозамещения я лично не вижу. Если говорить о серьезных мотоциклах и о запчастях к ним - как покупали их за рубежом, так и покупаем. Только цены на всё выросли.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Я плохой потребитель - почти ничего не потребляю. Я не пижон, не гурман, особо не интересуюсь новыми автомобилями. Независим от импорта как потребитель. Пью российское - и водку, и пиво. И потому импортозамещение меня не коснулось никак. Хотя я и отношу себя к среднему классу. А ведь для России потребление импортных продуктов являлось одним из признаков стабильности среднего класса.

Андрей МЕЖОНОВ, гендиректор ассоциации «Табакпром»:

- Субъективно - не почувствовал. В нашей табачной отрасли все сбалансировано и отрегулировано. И уже давно.

Леонид, спортсмен и читатель сайта KP.RU:

- Какое импортозамещение? У нас в водном поло всё - плавки, очки, мячи, шапочки - как было импортным, так и осталось...