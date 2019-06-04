В пакетиках черного чая Роскачество нашло кишечную палочку, пестициды и плесень

В масштабной проверке приняли участие чаи российского производства, а также торговые марки из ОАЭ, Шри-Ланки, Индии и Польши. Прошли испытания классический, цейлонский, высокогорный и другие виды чая. Все чаи проходили проверку по 178 показателям качества и безопасности.

Сначала о хорошем: подделок и мусора нет

Подделок и посторонних примесей (в том числе металломагнитных, красителей), а также токсичных и радиоактивных элементов ни в одном чае обнаружено не было.

Также искали примеси других трав, пыль, разный мусор и прочее (это один из самых живучих мифов - мол, в пакетиках полно всякой всячины). Чай исследовали по разным показателям:

*содержание золы - показывает, есть ли частички песка, пыли на листьях;

* массовую долю грубых волокон — указывает на прожилки, старые листья;

* содержание кофеина и танинов - если их слишком мало, это может говорить о примеси посторонних растений (в иван-чае, например ни танина, ни кофеина не содержится).

Ни красителей, ни ароматизаторов, ни песка, ни примесей травы нет ни в одном исследованном образце. Процентное содержание кофеина и танинов, полифенолов также соответствует нормам ГОСТ. То есть весь исследованный чай - настоящий.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

И все-таки в пакетиках действительно чайная пыль

- Чай ранжируется (сортируется) от крупно-листового до мелко-листового, - поясняет эксперт Роскачества Андрей Колбасинов, чайный и кофейный консультант, руководитель направления чая и кофе в сети «Республика», чемпион России по чайной миксологии 2018 г. - Как правило, для массового сегмента используют мелколистовой чай. На производстве чай просеивают через сита. Чем мельче сито, тем мельче частицы чая. Самая мелкая фракция может называться «чайной пылью», но никакой грязи в нем нет. Это такой же чай. Обычно самые мелкие частицы и упаковывают в пакетики.

А теперь о плохом: почти во всех сортах есть пестициды...

Для спецпроекта эксперты выбрали 148 наиболее распространенных современных пестицидов, которые используются на чайных плантациях. Превышений по количеству пестицидов эксперты не зафиксировали, однако, в 40 чаях из 48 эксперты все же были выявлены следы пестицидов. Радует, что найденные пестициды — в небольших количествах и они вряд ли смогут навредить здоровью человека.

Чисты от пестицидов оказались пакетированные чаи Basilur, Milford, Lipton, Greenfield, Dilmah, Brooke bond. Листовые - Akbar и «Традиция».

...А также плесень и кишечная палочка

По результатам исследования, в пакетированном чае Dilmah обнаружено плесени в три раза больше максимально допустимого законодательством уровня (нарушение ТР ТС 021/2011), а в пакетированном чае «Краснодарский» – в 4 раза больше.

Группы бактерий кишечной палочки были обнаружены в 11 пакетированных чаях торговых марок: Alokozay, «Азерчай», «Золотая чаша», «Императорский», Riston, Gordon, Brooke bond, Twinings, Richard, «Тот самый чай». И в листовом чае бренда «Традиция».

Как поясняют эксперты, на появление кишечной палочки и плесени могли повлиять как качество сырья, так и несоблюдение условий хранения чая, расфасованного в пакетики и коробки.

Листовой лучше пакетированного

Также в ходе спецпроекта эксперты Роскачества провели эксперимент, сравнив между собой качество листового и пакетированного чая одних и тех же брендов. Внимание экспертов было сосредоточено на наличии следов пестицидов, БГКП и плесени, достоверности маркировки.

По результатам эксперимента, качество листовых чаев было лучше пакетированных в 10 случаях из 13: это марки Akbar, Gordon, Dilmah, Riston, Brooke bond, «Принцесса Нури», Alokozay, «Золотая чаша», «Майский», Tess.

Например, листовой чай показал меньшее количество следов пестицидов, нежели в пакетированных той же марки, отсутствие бактерий кишечной палочки и плесени.

Только в 3 случаях из 13 листовой чай уступил пакетированному: это были торговые марки Lipton, Greenfield и Ahmad.

Эксперты также проверили, экономят ли производители на своем продукте и расфасовывают в пачки меньше чая, чем об это заявляют. Нарушения были обнаружены в чае торговой марки «Краснодарский», где недовес составил 3 грамма (177 граммов вместо 180 заявленных). А у торговой марки Dilmah наоборот перевес: 51,5 г вместо 50 г.

ВАЖНО

Плесень была обнаружена только в пакетированных чаях. В них же гораздо больше случаев выявления бактерий группы кишечной палочки.

Зато следы пестицидов присутствуют в большем количестве листовых чаев, чем в пакетированных.

КСТАТИ

От чего зависит вкус чая

Кстати, на вкус чаи не проверяли. Ведь на вкус влияют множество факторов. Например, погода в период вызревания чайных листьев, минеральный состав земли, склон, на котором расположена плантация, состав воды.

- На вкус все чаи разные, и даже обыватель самостоятельно может почувствовать в черных чаях самые разные нотки, - говорит чайный эксперт Андрей Колбасинов. - В черном чае можно почувствовать деревянистые, землистые тона, разные орехи и специи, вкусы обжарки, и даже кожу и табак. В каждом черном чае есть свои нотки. И давать более высокую оценку одному чаю за то, что в нем есть ореховый привкус, например, или его отсутствие, неправильно.