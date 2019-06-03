Классика, рок, интеллектуальные игры: Как будут культурно развлекать участников ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум — это не только бизнес-диалоги, круглые столы и панельные сессии. Помимо деловых встреч участников форума ждёт насыщенная культурная программа.

Перед гостями экономического форума откроются двери лучших музеев, галерей и парков. Им предложат посетить Музей Фаберже, Исаакиевский собор, Михайловский замок, Екатерининский парк и другие знаковые места Петербурга. Кроме того, в городе пройдут концерты, выставки, кинопоказы и благотворительные вечера — всего более 100 мероприятий.

Накануне открытия форума, 5 июня, гости смогут послушать концерт «Скрипка Страдивари в Михайловском замке». Для них выступит один из самых ярких молодых исполнителей на мировой сцене, американский скрипач-виртуоз Кевин Жу. Он исполнит концерт Паганини на уникальной коллекционной скрипке Страдивари.

Классическая музыка, по традиции, станет основой культурной программы. 6 июня в Мариинском театре пройдет концерт Дениса Мацуева и симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева. В завершающий день форума на Дворцовой площади классика и рок объединятся — перед участниками и жителями города выступит рок-группа «Би-2» в сопровождении симфонического оркестра.

Интеллектуальный спарринг ждет участников на аналоге игры «Что? Где? Когда?». 6 июня знаток клуба Михаил Скипский и актер Андрей Максимков проведут игру на тему «Россия в мире».

Особой популярностью во время экономических форумов пользуются светские мероприятия. В рамках официальной программы запланировано два приема. 5 июня — от имени Оргкомитета. Ожидается выступление российского трубача Вадима Эйленкрига, финалиста шоу «Голос» Ярослава Дронова и других артистов. А кульминацией станет выступление группы «Ленинград» и ее бессменного лидера Сергея Шнурова. 7 июня состоится прием губернатора Петербурга. Ожидается участие 1500 гостей, для которых будут организованы концерт и фуршет.

Кроме того, почти каждая крупная компания устраивает свой неофициальный прием и банкет для участников ПМЭФ. В прошлом году на таких вечеринках выступали Земфира и Робби Уильямс. Имена исполнителей в этом году корпорации пока держат в секрете, но, по слухам, готовят что-то значительное!

Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня.