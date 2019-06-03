Маргарита Симоньян: Одно из американских СМИ занимается подрывной деятельностью в России на «национальной теме»

В понедельник стало известно, что бюджет Американского государственного агентства глобальных медиа в нынешнем году увеличился ещё на 2-3%. На иновещание (читай пропаганду) в России оно потратит 2,08 млрд рублей: так, одно только Радио «Свобода» планирует получить порядка 682,5 млн руб.

Специально для «КП» столь неоднозначные цифры прокомментировала главред телеканала RT Маргарита Симоньян (беседа с нею состоялась на презентации российско-китайского документального фильма «Это Китай», в создании которого поучаствовали и журналисты нашего крупнейшего международного медиа).

— Маргарита Симоновна, ваш телеканал они называют пропагандой, а сами на «русское вещание» миллиарды рублей пустили: Радиостанции «Голос Америки» и «Свобода», видеопроект «Настоящее время»…

— Тут можно сказать: «не в коня корм». Потому что про некоторые бренды, на которые тратятся эти бюджеты, в России мало кто слышал. С другой стороны, другие медиа-проекты — надо отдать им должное — развиваются очень эффективно (с точки зрения Америки). Мы прекрасно знаем, что один из этих брендов, на который выделяются деньги, занимается фактически подрывной деятельностью в России, эксплуатируя темы национальных меньшинств, поднимая старые обиды, вороша давно забытые ситуации.*

— Разжигают.

— Разжигают. Это очевидно, примеров тому масса, почему этим не занимаются соответствующие инстанции — мне сказать сложно. У инстанций всегда находятся причины не заниматься тем, что нужно, и заниматься тем, что не нужно. Это уж пусть будет на их совести.

— Как же быть?

— Всё это будет продолжаться, пока мы будем это позволять. Если бы мы хоть что-то подобное позволили себе в Америке, нас бы давно закрыли.

— За отделение Техаса и Калифорнии топить.

— Например. Но мы с нашей очень взвешенной, очень-очень взвешенной позицией вещания в США — и то нас заставили там зарегистрироваться как «иностранного агента». Хочу заметить, что те бренды, на которые выделяется два миллиарда рублей в год, никто в России так и не обязал оформиться в качестве иноагентов. И вообще, по большому счёту, всем на это наплевать.

— А если в одной из западных стран (а то и не в одной) RT всё-таки запретят?

— Я уже не удивлюсь, если они запретят RT, а у нас вообще ничего не сделают. Ведь они же заставили RT зарегистрироваться как иноагента, а здесь ничего никому за это не было. Очень плохо и очень грустно, что мы такие беззубые.

* Следуя принципам профессиональной этики, собеседница «КП» не стала приводить конкретные названия. Тем не менее, лично мы можем вспомнить региональный проект Радио «Свобода» «Идель.Реалии» — который созвучен легиону вермахта «Идель-Урал» (формировался из коллаборационистов — выходцев с Поволжья).