И кому тут 50? Супербабушка Светлана Бондарчук похвасталась стройной фигурой в купальнике

Пока другие только присматривают себе бикини к будущему отпуску, Светлана Бондарчук уже открыла купальный сезон. Правда, не на теплых морях, где она бывает регулярно, а в подмосковном wellness-центре, где очень любят худеть российские звезды. Хотя Светлане особо худеть и не надо, она все-таки решила провести выходные за городом, благо, что при клинике есть шикарный бассейн. В нем-то Бондарчук и устроила первый летний заплыв. «Всегда готова к лету!» - объявила экс-супруга Федора Бондарчука, и это действительно так – в отпуске модель бывает чуть ли не чаще, чем дома.

a030aa всегда готова к лету

Светлана поделилась в Инстаграме видео, снятым в бассейне оздоровительного центра. Вспомнив свою карьеру манекенщицы, Бондарчук гордо прошла по бортику бассейна, как по подиуму. На модели красовался синий закрытый купальник, подчеркнувший ее идеальную фигуру. Трудно поверить, что несколько месяцев назад Светлана отметила 50-летие. К тому же Бондарчук – бабушка двух очаровательных внучек, но на традиционную бабулю она точно не похожа.

Светлана сняла видео в бассейне. Фото: кадр видео.

Сохранять форму модели, редактору глянцевого журнала и владелице PR-агентства помогает йога, которой экс-супруга Бондарчука увлекается уже много лет подряд. Светлана старается не переедать, но при этом не изнуряет себя голодовками. Она легко может позволить себе калорийные продукты – например, ряженку, сливочное масло или сыр, а по утрам съесть хлеб или спагетти. Помимо йоги Светлана регулярно тренируется в спортзале и много плавает.

Бывшая модель дефилировала по бортику бассейна, как по подиуму. Фото: кадр видео.

С бывшим мужем Федором Бондарчуком Светлане удалось сохранить хорошие отношения. Режиссер начал встречаться с актрисой Паулиной Андреевой с осени 2015 года. Некоторое время пара не афишировала свои отношения – режиссер заканчивал свой развод с женой. Позже в интервью Светлана признавалась, что вовсе не Паулина стала виновницей их развода: ее отношения с Федором закончились гораздо раньше.

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- Никто из нас двоих не уходил из семьи ради кого-то другого. Никто не посвящал себя в тот момент другому человеку. Наступил кризис. Петля какая-то, из которой мы не смогли вылезти. Потом все говорили, что Федор стал жить с другой, поэтому ушел. Нет. Это не причина развода. Все говорили о его подруге, якобы разрушившей нашу семью. Это нечестно и неправда, я так скажу, - рассказала Светлана Бондарчук в одном из интервью - Иногда надо отпускать людей. Если это твой человек, то он вернется. Если нет, то значит, так надо.