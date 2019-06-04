Роспотребнадзор: россиян с ожирением за 5 лет стало вдвое больше

С 2013 по 2018 год число россиян с ожирением выросло в 1,7 раза, то есть почти вдвое, сообщил Роспотребнадзор. Опережают, по статистике, дамы: чрезмерно пышные формы имеют в среднем около 26%. Среди мужчин обладателей лишних килограммов около 14%.

При этом масса тела прибывает вместе с годами. Если к 27 - 29 годам избыточный вес есть у 10% молодежи, то к 40 годам ожирение отмечается у 25 - 30% мужчин, уверяют специалисты Роспотребнадзора. А у женщин к 55 - 57 годам напасть по статистике настигает буквально каждую вторую (50%)!

Не отстают и дети. По последним данным диагноз «ожирение» имеют более 300 тысяч несовершеннолетних россиян. Почти у 20% школьников есть лишние килограммы.

Врачи объясняют рост ожирения в первую очередь нездоровым питанием (злоупотребление сладким, фастфудом, вредными жирами) и сидячим образом жизни. В то же время статистика есть статистика, напоминают независимые эксперты. В нее попадают те, кто обратился к врачам по каким-либо вопросам. И доктора заодно измерили индекс массы тела (см. ниже «Проверь себя»). Если же человек в целом чувствует себя нормально или попросту «забивает» на медосмотры, то он в статистику, понятное дело, не попадет. В общем, как в том анекдоте: гомеопатии доверяют 100% россиян, показал опрос среди посетителей гомеопатической аптеки.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Нормальный, лишний вес или ожирение?

Посчитайте свои индекс массы тела (ИМТ). Для этого берем свой рост в метрах, возводим в квадрат. А потом массу тела в кг делим на полученную цифру. Если это число попадает в промежуток 18,5 — 24,9, то у вас идеальные значения. Если больше, то:

- 24,9 - 29,9 - «просто» избыточный вес, пока не медицинский диагноз;

- 30 - 35 - ожирение 1-й степени;

- 35 - 40 — ожирение 2-й степени;

- 40 и выше — ожирение 3-й степени, самое опасное.