2019-06-04T07:12:57+03:00
Звезды

Ведьма чуть не сорвала спектакль Михалкова

Зрители пятых "Метаморфоз" на себе испытали силу тьмы
Сергей СЕЛЕДКИН
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Каждый раз Михалков делает удивительное: кажется, что с каждым новым спектаклем режиссер достигает потолка: философского, театрального, психологическогоКаждый раз Михалков делает удивительное: кажется, что с каждым новым спектаклем режиссер достигает потолка: философского, театрального, психологическогоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В крайне необычных условиях прошел показ премьерного спектакля Академии Никиты Михалкова "Метаморфозы V: Ведьма". Через час после показа в зале ГИТИСа, расположенного в Новых Черемушках, выключился свет. Поначалу зрители не поняли, что произошло и сочли случившееся частью задуманного. Зал обесточило во время бунинской новеллы "Три рубля", перед финалом, когда на сцене постепенно гасло освещение и героиня, гимназистка (Мария Глебова), пытаясь поймать последний солнечный блик уходящего счастья, повторяла "было много солнечного света".

Несколько минут зал провел в потемках, пока не раздался голос Никиты Михалкова: «Что случилось?»

- Город свет вырубил, Никита Сергеевич, - ответили режиссеру. - Думаем, что делать.

Объявили технический антракт. На улице перед входом в театр, вместе со зрителями остались курить и обсуждать увиденное телеведущий Юрий Николаев и композитор Эдуард Артемьев. Ждать пришлось долго, почти час, но никто не ушел. Когда свет, наконец, включили, зрители, вернувшиеся в зал, наполнили его до каждой ступеньки и каждого приставного стульчика.

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Прошла премьера спектакля Академии Никиты Михалкова "Метаморфозы V: Ведьма"
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И, честно говоря, это было ни разу удивительно. Попасть на знаменитые "Метаморфозы" - театральное воплощение рассказов Чехова и Бунина - стремится вся театральная Москва. Существует уже пять "Метаморфоз". Причем, каждый раз Михалков делает удивительное: кажется, что с каждым новым спектаклем режиссер достигает потолка: философского, театрального, психологического. Однако каждый новый спектакль поднимает потолок еще выше.

Так и случилось с "Ведьмой".

Мистически настроенные соседки по креслам, вернувшиеся после технического перерыва ворчали за моей спиной:

- Из-за ведьмы свет вырубили. Это она обиделась на Михалкова. За то, что в конец ее поставили.

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"Метаморфозы-5: Ведьма" - литературно-сценический коллаж, созданный по произведениям А.П. Чехова и И.А. Бунина.
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Возможно, доля истины в этом была. "Ведьма" - рассказ Чехова, завершающий спектакль. В нем дьячок Василий (в исполнении невероятного Кирилла Брыкина) распаляется до полного безумия, обвиняя жену в том, что та ведьма. Поначалу та смеется, пытаясь успокоить дурака. Но в распаленном мозгу сказанное слово становится реальностью: ведьма становится ведьмой и расщепленное сознание превращает финал рассказа в грандиозный шабаш.

Ощущение реальности происходящего - зашкаливает. Михалковские "Метаморфозы" - это удивительно философски-психологическое исследование на национальную тему. О странном русском человеке, который, по словам Чехова, обожает свое прошлое, ненавидит настоящее и боится будущего. О ментальном пути, зачастую начинающемся с претензий к миру и заканчивающийся безумием.

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Метаморфозы-1: Легкое дыхание
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Возможно, погасший свет действительно не был случайностью, а знаком мироздания. Неслучайно же пораженные критики задавали режиссеру вопрос: "почему такой мрак. Ни одного светлого пятна.

Михалков тактично ушел от ответа. Мол, так видел Бунин. Рассказы, взятые в пятые "Метаморфозы" - написаны в эмиграции.

По традиции во время спектакля Никита Сергеевич сидел в зрительном ряду с неизменным металлическим термосом, возвышающемся на специальном столике. Режиссер дважды выходил на сцену: чтобы представить спектакль и на финальный поклон. И все это - несмотря на то, то Михалков еще не совсем оправился после полученной травмы. Пока режиссер передвигается при помощи двух костылей.

Как рассказывал Михалков год назад, ему пришлось перенести операции на бедре.

- А я иду, хромаю по Москве, - шутил Никита Сергеевич.

Помня слова Михалкова о том, что по-настоящему сильный актер свои слабости превращает в свои достоинства, журналисты спросили, какую силу дала режиссеру его травма.

- Терпеж обрел. Понимание того, насколько возможно не зависеть от внешних причин. Это трудно, но это возможно. Когда чувствуешь энергию и желание работать - забываешь про боль и неудобства, - сказал Михалков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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