Тысячи мусульман отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы

Во вторник, 4 июня, мусульмане отмечают праздник разговления - Ураза-байрам. Это торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан. В Москве тысячи последователей ислама пришли на утренний намаз у Соборной мечети.

В метро сегодня утром было не протолкнутьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тысячи верующих направлялись на молитвуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Людской поток в метроФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ураза-байрам - второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-Байрама - праздника жертвоприношения, совпадающего с последним днем хаджа (религиозное паломничество в город Мекка, где родился пророк Мухаммед и возник ислам).

Ураза-байрам - это торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ураза-байрам - второй по значимости мусульманский праздникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утренний намаз у Соборной мечетиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"В этот благословенный день мы, мусульмане России, обращаемся ко Всевышнему Аллаху даровать нам мир, милость, благословение и благоденствие. Мы сегодня вспоминаем и о наших братьях, живущих на земле Палестины, Ирака, Сирии и Афганистана, где, к сожалению, до сих пор проливается кровь, до сих пор не установлен мир и справедливость", - обратился к верующим глава Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. Об этом пишут РИА "Новости".