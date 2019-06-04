Тысячи мусульман отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы
Во вторник, 4 июня, мусульмане отмечают праздник разговления - Ураза-байрам. Это торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан. В Москве тысячи последователей ислама пришли на утренний намаз у Соборной мечети.
В метро сегодня утром было не протолкнутьсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Тысячи верующих направлялись на молитвуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Людской поток в метроФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ураза-байрам - второй по значимости мусульманский праздник после Курбан-Байрама - праздника жертвоприношения, совпадающего с последним днем хаджа (религиозное паломничество в город Мекка, где родился пророк Мухаммед и возник ислам).
Ураза-байрам - это торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ураза-байрам - второй по значимости мусульманский праздникФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Утренний намаз у Соборной мечетиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
"В этот благословенный день мы, мусульмане России, обращаемся ко Всевышнему Аллаху даровать нам мир, милость, благословение и благоденствие. Мы сегодня вспоминаем и о наших братьях, живущих на земле Палестины, Ирака, Сирии и Афганистана, где, к сожалению, до сих пор проливается кровь, до сих пор не установлен мир и справедливость", - обратился к верующим глава Духовного управления мусульман РФ, Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин. Об этом пишут РИА "Новости".
Мусульмане отмечают Ураза-байрам в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU