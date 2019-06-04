Никита Михалков назвал потерю мужественности проблемой нашего театра и кино

Никита Михалков назвал проблемой сегодняшнего дня - потерю мужского отношения к миру. Режиссер поговорил с журналистами 2 июня, после премьерного показа спектакля "Метаморфозы: V: Ведьма". Журналисты отметили, что девушки, играющие в спектакле затмевали юношей. (С этим нельзя было согласиться на сто процентов. Если сказанное, например, было справедливо относительно постановки рассказа Чехова "Верочка", в котором блестяще сыграла Анна Андрусенко, то, например, невероятно разнообразного Кирилла Быркина, сыгравшего в чеховской "Ведьме" и бунинских "Трех рублях" затмить было бы непросто).

Однако Михалков не стал спорить с журналисткой, отметив, что превосходство женщин - "Это гендерные особенности нашего времени". Никита Сергеевич отметил, что в нашем времени оказалось утерянным мужское отношение к миру. Еще тридцать-сорок лет назад на экранах и в театре были мужественные герои "с внутренней мощью "(например, среди них режиссер назвал Александра Кайдановского и Анатолия Кубацкого), то теперь в нашем гламурном мире мужественность стала дефицитом: "Настолько, что, например, мне стало трудно найти героя. Режиссеры все чаще смотрят в сторону западных актеров". Никита Сергеевич отметил, что мужественность и внутренняя мощь может быть уделом даже не женолюбов.

"Мужественность - это не красота и мускулы. Это мужская точка зрения, мужская уверенность. Это умение молчать и понимать. Сегодняшний гламурный мир, где все на виду, и каждый чих должен быть услышан всем миром опасен для мужчин".

Нынешнее время привело к абсурдной ситуации. Порой мужчине приходится не быть мужчиной, а играть мужчину. Это, по мнению Михалкова, очен уязвимая позиция, за которой актеру очень трудно спрятаться и быть убедительным.

В свою очередь, можно отметить, что мужества Михалкову не занимать. Уже долгое время режиссер восстанавливается после травмы. Так и на премьере новых "Метаморфоз" Никита Сергеевич вышел к зрителям на костылях.

Помня слова Михалкова о том, что по-настоящему сильный актер свои слабости превращает в достоинства, журналисты спросили, какую силу дала режиссеру его травма.

- Терпеж обрел, - ответил Михалков.