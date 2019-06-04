Министр обороны России открыл в Национальном центре управлении обороной России шахматную галерею

Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов открыли шахматную галерею в Национальном центре управления обороной.

"Одновременно могут вестись восемь партий. Шахматная галерея оборудована двумя интерактивными панелями, предназначенными для тренировки личного состава в отработке отдельных элементов предстоящих партий", - заявили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что открытие галереи стало очередным шагом к популяризации занятий спортом среди военнослужащих. Но мы-то с вами знаем, что игра в шахматы развивает логику, анализ и планирование. Те самые качества, без которых офицер Генерального штаба не может оперативно принимать самостоятельные решения.

Шахматные доски и бильярдные столы были популярны у царских и советских офицеров. Похоже, что мода на эти универсальные "тренажеры для мозга" возвращается в стены Минобороны.