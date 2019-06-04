В Подмосковье у входа в ТЦ был застрелен 60-летний директор Николай Леонов
Днем во вторник, 4 июня, в поселке Поварово, Солнечногорского района Московской области был убит генеральный директор торгового центра, 60-летний Николай Леонов.
- Неизвестный произвел не менее трех выстрелов из пистолета. Потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщила "Комсомолке" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.
По предварительным данным, киллер скрылся с места происшествия на мотоцикле. На месте работают криминалисты, объявлен план "Перехват".
- Уголовные дела возбуждены по двум статьям: "Убийство" и "Незаконное хранение оружия", - пояснили в Следственном кормите.
Местом убийства стал служебный вход торгового центра. Именно им, по словам сотрудников, всегда пользовался убитый. Сейчас следователи изучают записи камер видеонаблюдения. По одной из версий, убийство связано с профессиональной деятельностью предпринимателя.
ИСТОЧНИК KP.RU