2019-06-04T14:38:06+03:00
Происшествия

В Подмосковье у входа в ТЦ был застрелен 60-летний директор Николай Леонов

Киллер скрылся с места убийства на мотоцикле
Анастасия ВАРДАНЯН
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Момент преступления попал на камеру наружного наблюдения.Момент преступления попал на камеру наружного наблюдения.
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Днем во вторник, 4 июня, в поселке Поварово, Солнечногорского района Московской области был убит генеральный директор торгового центра, 60-летний Николай Леонов.

- Неизвестный произвел не менее трех выстрелов из пистолета. Потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщила "Комсомолке" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, киллер скрылся с места происшествия на мотоцикле. На месте работают криминалисты, объявлен план "Перехват".

- Уголовные дела возбуждены по двум статьям: "Убийство" и "Незаконное хранение оружия", - пояснили в Следственном кормите.

Местом убийства стал служебный вход торгового центра. Именно им, по словам сотрудников, всегда пользовался убитый. Сейчас следователи изучают записи камер видеонаблюдения. По одной из версий, убийство связано с профессиональной деятельностью предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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