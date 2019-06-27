2019-06-27T17:19:21+03:00
Конкурсы и тесты

Победители 1-го этапа конкурса «Знай наших!» или Made in Russia

В трех номинациях
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«За самый популярный российский товар» награждается Донская Сардана.

Это Пекин (Китай). Конь Юлик бы обрадовался, увидев, что его Вологодский пломбир и другое мороженое продается так далеко! И стоит на наши деньги 178-210 рублей.Китайцам нравится! Всегда приятно увидеть кусочек Родины за тысячи километров.

«За самый необычный российский товар» награждается Ячменев Олег.

«А на десерт-медовик!» Вспомнил я, когда увидел торт «Медовик» в Супермаркете Пекина в Китае. Не знаю, как он туда попал? Я так радовался, когда обнаружил Медовик так далеко, будто встретил старого друга! Приятно, что наши товары пользуются спросом. Знай наших!

«За самый полезный российский товар» награждается Цветкова Наталья.

Не хотите «Майский чай» по акции? Черногория.

Поздравляем победителей!

Победители 2-го этапа будут объявлены 27 июля. Принимайте участие и возможно это будете вы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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