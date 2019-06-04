2019-06-04T14:59:07+03:00
В мире

Трамп опозорился, погладив королеву Елизавету по спине

Визит президента США в Великобританию был полон конфузов [видео]
Мария БЕРК
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп и королева Елизавета II во время приема в Букингемском дворце.Президент США Дональд Трамп и королева Елизавета II во время приема в Букингемском дворце.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Дональд Трамп не был бы самим собой, если бы во время официального визита в Великобританию с ним не случились очередные курьезы.

Британский двор известен строгими правилами этикета и поведения во время королевских приемов. Их нарушение, если не категорически запрещается, то не рекомендуется — ведь ни одному политику, а тем более главе государства, не хочется прослыть бескультурным неучем. Но с американскими политиками подобное случалось неоднократно. Например, несколько лет назад Мишель Обама допустила грубейшее нарушение протокола, когда обняла английскую королеву. Чтобы не допустить неловкости, Елизавете II пришлось ответить тем же.

В этот раз отличился Дональд Трамп. Он положил руку на спину королеве и даже похлопал ее по плечу, назвав ее «великой, великой женщиной». Физические контакты подобного рода запрещены дворцовым протоколом. Но, скорее всего, Трамп сделал это инстинктивно, решив, что таким образом выразит особую благодарность за теплый прием и прекрасную погоду.

КЛЕТЧАТАЯ ЛОШАДЬ

На этом конфузы не закончились. Во время экскурсии по Букингемскому дворцу королева показала Дональду Трампу оловянную статуэтку лошади. Эту фигурку, кстати, Трамп презентовал Елизавете II в прошлом году во время своего визита в Британию. На вопрос королевы узнает ли президент США фигурку, тот почесал в затылке и отрицательно повертел головой.

На помощь Трампу пришла жена Мелания, которая признала статуэтку, чем порадовала директора Королевской коллекции Тима Нокса. Он в свою очередь попытался минимизировать прокол Трампа, пояснив, что все фигурки лошадей уж больно похожи друг на друга.

Правда, вскоре американский лидер исправился. В одной из витрин он увидел кусочек желтой клетчатой шотландской ткани — расцветка клана Маклаудов, рода матери Трампа.

- О! Это мой твид, - радостно подметил президент США.

Трампа в Лондоне встретили бурными пикетами, где слово "Лжец" на плакате - самый мягкий "эпитет" в сторону главы США. Фото: REUTERS

Трампа в Лондоне встретили бурными пикетами, где слово "Лжец" на плакате - самый мягкий "эпитет" в сторону главы США.Фото: REUTERS

ПРОТИВНАЯ МЕГАН МАРКЛ

Особое внимание было приковано к встречи Трампа и принца Гарри. У этой парочки личные счеты. В 2016 году супруга принца, американская актриса Меган Маркл заявила, что если Трамп станет президентом США, то она уедет из страны. Например, в Канаду. Будущая принцесса Сассекская жестко критиковала американского лидера, называя его женоненавистником.

Трамп решил не мелочиться и перед визитом в Великобританию на вопрос журналистов о прошлых заявлениях Меган сказал, что та противная и неприятная.

Принц Гарри не смог простить Трампу такие слова о своей супруге, поэтому держался от американского президента подальше. Во время экскурсии по Букингемскому дворцу он сопровождал дочь Трампа Иванку и то совсем не долго. На званном ужине он и вовсе не появился.

Иванка Трамп и принц Гарри на приеме в Букингемском дворце. Фото: REUTERS

Иванка Трамп и принц Гарри на приеме в Букингемском дворце.Фото: REUTERS

Сама же Меган Маркл не присутствовала на приеме. Сейчас она находится вместе со своим первенцем Арчи, который родился месяц назад.

БАНКЕТ ПО-КОРОЛЕВСКИ

Вечер завершился званным ужином, на котором присутствовали 170 человек. За гостями ухаживали 19 винных дворецких и целая армия официантов. Как и ожидалось, на банкет Трамп привел свою супругу Меланию, дочерей Иванку и Тиффани и сыновей Эрика и Дональда Джуниора.

За столом президент США сидел рядом с Елизаветой II.

На закуску было подано приготовленное на пару филе палтуса со спаржей, основное блюдо – седло молодого виндзорского барашка, фаршированное травами и овощами с соусом на основе портвейна. А на десерт гостям подали клубничный кекс с кремом из лимона, вербены и фрукты. Вероятно, Трампу, как известному сладкоежке, десерт пришелся по душе.

Встреча Дональда Трампа и Елизаветы II вновь не обошлась без нарушений строгого протокола. Фото: REUTERS

Встреча Дональда Трампа и Елизаветы II вновь не обошлась без нарушений строгого протокола.Фото: REUTERS

На столе было выставлено вино Chateau Lafite Rothschild 1990. Стоимость одной бутылки 1,4 тыс. фунтов (116 тыс. руб.).

О чем беседовали гости — предмет всеобщего воображения. Но можно сделать вывод, что Трамп смог развеселить Елизавету II — королева весь вечер улыбалась и смеялась.

Трамп поприветствовал королеву Елизавету II в Букингемском дворце.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новые санкции на въезд в США в Совфеде назвали защитой от сказочных персонажей
Меркель призвала положить конец торговым конфликтам ЕС и США
Больше 20% выпускников пьют успокоительные таблетки из-за ЕГЭ
Тор из "Мстителей" приостановил карьеру ради семьи
Рада не включила в повестку дня предложенный Зеленским закон об импичменте
Ученые предположили, как могут выглядеть инопланетяне
Лопетеги официально возглавил «Севилью»
Трамп выразил уверенность в заключении торгового соглашения между США и Британией
Полицейские проверяют телецентр "Останкино" после сообщения об угрозе взрыва
Минкульт открестился от спора блогера BadComedian с издателем фильма "За гранью реальности"
Кувейт противостоит обсуждению в ООН дела Марии Лазаревой
Коробку с вещами будут вручать в вологодских роддомах
Дмитрий Медведев утвердил новую госпрограму развития села до 2025 года
Суд Испании отложил перенос праха диктатора Франко в семейный пантеон
Названы самые дешевые страны для летнего отдыха
Кремль закроют для посещения в День России
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем Киева на переговорах по Донбассу
Верховный суд РФ признал законным запрет полицейским проводить отпуск за границей
«Автомобилисты России»: ГИБДД не сможет лишить нарушителей возможности пользоваться каршерингом
Кремль: перед встречей в Нормандском формате Киеву следует сделать "домашнюю работу"
Строительство самой дорогой дороги России отложили на десять лет
Меркель поддержала строительство «Северного потока-2»
Во Внуково возвращается самолет рейса «Москва-Берлин»
Похороны убитого спецназовца Никиты Белянкина пройдут на Митинском кладбище
Правительство РФ в июне представит предложение по формату электронных паспортов
"Ювентус" начал переговоры с Полем Погба