В платежке за «коммуналку» появится новая строка

В некоторых регионах, например, в Москве у жителей и сейчас есть строка за «добровольное страхование». Копеечная какая-то сумма. Например, в 32-метровой однушке с газовой плитой — неполные 59 рублей. Хочешь, плати, хочешь, нет.

Сейчас такая форма будет во всех регионах. Поправки в страховое законодательство (они подписаны еще год назад, а вступают в силу 4 августа 2019-го) должны, по идее, развивать региональный рынок страхования. Этот платеж тоже будет для граждан добровольным. Сумма платежа, как предполагают эксперты, будет в среднем по стране не более 3 руб. за кв. метр (сейчас в Москве — 1,87 руб).

А если что случится, то сколько получит пострадавший квартировладелец? Пока неизвестно. Ясно лишь, что участвовать в компенсации будет не только страховая компания, но и государство. Ну и на полную стоимость рассчитывать не стоит: дорогой ремонт лучше страховать отдельным договором. Пострадавшие смогут либо получить муниципальные метры, либо взять деньгами. Причем приобрести новые стены можно будет когда угодно и в любом регионе. По действующим пока нормам сертификат за утраченное жилье можно реализовать в течение года и только в определенном регионе.