Росстат: быстрее всего зарплаты растут в медицине

Росстат зафиксировал рекордный рост зарплат у врачей в 2018 году: никогда еще их заработки не увеличивались на четверть за год. Ни в одной другой профессии подобного темпа не наблюдалось. Однако зарплата медицинского работника по-прежнему остается в разы меньше, чем у нефтяника или газовика. Врач получает, в среднем, 260 рублей в час, или 43 тысячи в месяц. Но зарплата врача уже вдвое превосходит заработок работника животноводства или портного.

Средняя зарплата в разных отрасляхФото: Рушан КАЮМОВ

Зарплата врачей должна расти еще быстрее. Согласно майским указам президента она не может быть ниже, чем средний заработок по региону. Этого пока в большинстве субъектов Федерации не происходит. Счетная палата выявила невыполнение контрольных цифр по зарплатам врачей в 50 из 85 регионов страны.

На вопрос «КП» о том, почему регионы не выполняют майские указы, ответил.

Рост средних зарплатФото: Рушан КАЮМОВ

- Регионам не хватает денег на то, чтобы повышать зарплату врачам и другим бюджетникам, - прокомментировал «КП» вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин. - У нас разница в средних доходах на душу населения между тем или иным регионом может превышать 20 раз. Поэтому одни справляются, а другие — нет. Это не означает, что в каком-то субъекте Федерации указ президента игнорируют. Государство должно помочь им быстрее развиваться и зарабатывать больше. Кроме того, средняя зарплата по региону постоянно меняется и проблематично непрерывно пересчитывать оклад врача. Было бы правильнее, если бы государство указало конкретную цифру — какой минимум должен получать младший медицинский работник в том или ином субъекте Федерации.