Юнус-Бек Евкуров - в Ураза-байрам: Пускай пацаны пошалят чуть-чуть, помолодежничают...

- Юнус-Бек, здравствуйте! С праздником вас!

- Да, видел твои звонки, не мог вот только тебе раньше ответить.

Юнус-Бек Евкуров - в праздник Ураза-байрам: Пускай пацаны побалуются, помолодежничают... 00:00 00:00

- Я так и понял... Вот - мы присоединяемся к приветственным словам Владимира Путина, который всех вас, наших российских мусульман, в нынешний вторник поздравил с праздником Ураза-байрам.

- Спасибо президенту, спасибо «Комсомолке»...

- И вот, кстати, что говорится в телеграмме главы государства: «Мусульманские организации вносят достойный вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, единение народов России, последовательно и решительно выступают против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма...»

- Мы все очень признательны за такие слова.

- Скажите, вот у вас же с годовщиной республики совпал этот праздничный день?

- Да.

- Тогда я вас еще и с этой датой поздравляю. (Республика Ингушетия образована 4 июня 1992-го.)

- Спасибо, дорогой!

- Желаем вам всего хорошего! Это случайно или не случайно? Такое совпадение...

- Это - «стечение чисел» в календаре, обстоятельств. И это - символично.

- Ясно. И предпоследний вопрос. Чего республика добилась?...

- Саш, перезвони мне, я за столом сижу. Или - давай я тебе потом перезвоню?

- Да ладно, в следующий раз... Тогда еще один застольный вопрос. И я от вас отстаю. Вы перед этим праздником сказали: пусть наша молодежь помолодежничает? Что это значит? Похулиганить, что ли?

- Я говорил, - в щадящем режиме надо бы отнестись к ребятам в праздники. Если, конечно, без прав, незаконно сел за руль - машина арестовывается. Родители вызываются - несовершеннолетних. И так далее. Детей, машины - передавать родителям. А если уже ребята с правами, ну, - тонирование стекол на машине сделали, украсили, - ну: как-то покрасоваться решили. И - не нарушать только при этом правил дорожного движения, пускай тогда там пошалят чуть-чуть, потом уже…

- То есть, если украсили машину в честь праздника, то ничего страшного?

- А, если украсил, конечно. Ничего...

- У вас хорошее настроение... Вы первый раз такую слабину дали?

- Не, я каждый год так говорю.

- Мне понравилось слово: пусть «помолодежничают».

- Я так не говорил, ты там присочинил, наверное.

- Не, говорил. Я сам не раз уже слышал, Юнус-Бек, эти ваши слова… Поэтому я их использую.

- Пусть так будет, да.

- Ладно. Коль вы за столом, - не буду вас отвлекать. С праздником еще раз. И поздравьте тех, кто с вами рядом.

- Спасибо.

- Обнимаю. Пока, счастливо. До свидания!

КСТАТИ

Мусульманский праздник разговения - Ураза-байрам (в Ингушетии он называется Мархаш) начинается в этом году 4 июня. Это один из двух главных праздников в исламе, который означает завершение поста в месяце Рамадан.