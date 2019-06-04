Почему энергетические компании против льготных тарифов для Забайкальского края

Крупнейшие энергетические компании и потребители энергии России обратились с письмом к вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Козаку. В нем они высказались против льготных тарифов на электричества для Забайкальского края. Сейчас обсуждается вопрос о включении края в число субъектов федерации, где тариф формируется не из рыночных принципов, а регулируется государством.

Под посланием стоят подписи председателей наблюдательных советов «Сообщества потребителей энергии» Александра Старченко и «Совета производителей энергии» Александра Панина, глав «Интер РАО» Бориса Ковальчука, «Газпром энергохолдинга» Дениса Федорова, «Русгидро» Николая Шульгинова, «Юнипро» Максима Широкова, «Сибирской генерирующей компании» Степана Солженицына и En+ Group Владимира Кирюхина.

Руководство Забайкальского края выступает за включение региона в число субъектов, для которых устанавливаются тарифы ниже рыночных. Благодаря этому для потребителей энергии стоимость ресурсов будет дешевле примерно на четверть. При этом в прошлом году средние тарифы на электроэнергию в Забайкалье были на 15 процентов выше, чем в других регионах Дальнего Востока.

Режим регулируемых тарифов сейчас действует в девяти регионах страны: Бурятии, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Северной Осетии, Туве, Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Авторы письма вице-премьеру Козаку указывают, что в большинстве — а именно 67 — субъектах цены на электроэнергию выше, чем в Забайкалье. Среднероссийский уровень регион превысил только для потребителей на низком уровне напряжения, среди которых малый и частично средний бизнес.

В письме приводятся расчеты, которые показывают, что льготы для Забайкальского края обойдутся другим регионам в пять миллиардов рублей в год. При этом энергетики, направившие вице-премьеру послание, не настаивают на полной отмене инициативы руководства Забайкалья. Они предлагают исключить из числа получателей льгот госкомпании и бюджетные организации, применив их только к потребителям на низком напряжении. Это логично, если учесть, что главная цель льготных тарифов — повысить инвестиционную привлекательность конкретного региона. Кстати, самым крупным потребителем электроэнергии Забайкалья является ОАО РЖД, на чьи предприятия приходится почти половина отпуска энергии в крае.

Против расширения числа регионов с регулируемым тарифом выступают и эксперты. В частности, Владимир Скляр, аналитик «ВТБ Капитал», уверяет, что такие шаги приведут в росту перекрестного субсидирования и сократят стимулы для повышения энергоэффективности.