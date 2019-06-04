Петров-Водкин поставил рекорд в Лондоне

На аукционе русского искусства Christie’s в Лондоне картина Кузьмы Петрова-Водкина «Натюрморт с сиренью» была продана за 9,286,250 фунтов стерлингов (в пересчете - более 11,7 млн долларов). Написана картина была в 1928 году. В петербургском Русском музее хранится очень похожий натюрморт художника - «Черемуха в стакане», написанный в 1932 году. На точно той же синей скатерти лежит французский журнал L’Art Vivant, а на нем в стакане стоит ветка с цветами, рядом расположена чернильница. Разница, понятно, в том, что на знаменитой музейной картине - белая черемуха, а на проданной - лиловая сирень.

В 30-е годы картина попала в коллекцию итальянского искусствоведа Джованни Шейвиллера. Говорят, его наследники и не подозревали о ценности полотна. На торги его выставили с оценочной стоимостью 1,5 млн фунтов, а продали за сумму в шесть с лишним раз больше. Покупатель предпочел остаться неизвестным. Но вряд ли он прогадал: по словам специалиста по русскому искусству Александры Бабенко, «произведения Петрова-Водкина такого уровня, появившиеся на рынке, можно буквально сосчитать по пальцам одной руки».

«Натюрморт с сиренью» стал самым дорогим полотном, проданным на аукционах русского искусства - до того рекорд удерживал «Портрет Марии Цетлин» Валентина Серова, ушедший в 2014 году за 9,26 млн фунтов. А до того, в 2013-м, за 7,9 млн фунтов была продана картина Николая Рериха «Мадонна Лаборис». Однако речь именно о специализированных русских аукционах Christie’s, которые проводятся много лет. А если говорить вообще о российских и советских художниках, лидером является Казимир Малевич - его «Супрематическая композиция (синий прямоугольник поверх красного луча)» в прошлом году была продана в Нью-Йорке за 85,8 млн долларов. А годом раньше «Картину с белыми линиями» Василия Кандинского продали за 41,6 млн. долларов.