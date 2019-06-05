Педагогам недоплатили за работу на ЕГЭ

Несмотря на то, что для большинства школьников учебный год уже закончен, работа педагогов продолжается. Многим из них приходится работать на ЕГЭ — встречать учеников и провожать их в аудитории, следить за порядком, раздавать экзаменационные материалы и собирать заполненные бланки. Что уж говорить о куче отчетов и другой бумажной возне, которая тоже занимает уйму времени! И за все это педагоги получают сущие копейки.

33 рубля за преждевременную седину

Смотрите сами. В Алтайском крае, например, за работу на экзаменах учителя получают всего 33 рубля в час! Этих денег может не хватить даже на дорогу в школу, где проходит ЕГЭ:

- Пункт проведения экзаменов может быть расположен в другом населенном пункте, проезд туда не оплачивается, а явка педагогов может быть назначена на 7 утра, - рассказывает учитель русского языка и права Всеволод Луховицкий, сопредседатель профсоюза "Учитель".

При этом учителя часто лишаются и своей обычной зарплаты. Как подсчитали юристы профсоюза, в 57 регионах из 85 дни работы на экзаменах вычитаются из общего трудового времени педагогов.

- За работу на ГИА (Государственная итоговая аттестация, то есть экзамены после 9 и 11 классов - прим. Ред.) педагоги должны получать компенсацию именно потому, что должностных обязанностей с них никто не снимает, - уточняет Юрий Варламов, юрист профсоюза "Учитель". - То есть, если педагог несколько дней июня провел на экзаменах, то работу по отчетности, подготовке учебных программ, подготовке к аттестации он будет вынужден выполнить в свое личное время. Именно поэтому он и должен получить компенсацию за работу на ЕГЭ и ОГЭ вместе с сохранением заработной платы по основному месту работы. Но не все региональные власти с нами согласны: по мнению многих, в июне учителю совершенно нечем заняться и работа на ГИА способна заполнить этот пробел.

Отказ не принимается

Справедливости ради, в некоторых регионах плата за работу на экзаменах выше. Например, в Москве учителям доплачивают за это по 400 рублей в час. Однако, часто эти деньги тратятся из общего зарплатного фонда школы.

- Средства из бюджета школы предназначены для выполнения госзадания по обучению детей, - объясняют эксперты. - Эти деньги могли бы пойти на выплату премий или на стимулирующие добавки учителям. Трата этих средств на оплату работы на экзаменах — это, по сути, нецелевое расходование средств, потому что на проведение ЕГЭ и ОГЭ выделяются отдельные бюджетные средства.

И все бы ничего, если бы от работы на экзаменах можно было отказаться. Увы, учителя в данной ситуации находятся в положении крепостных:

- Если учителя не хотят работать на ЕГЭ и ОГЭ, на них часто начинается давление, несмотря на то, что за отказ от работы на экзаменах санкций не предусмотрено, - подытоживает Всеволод Луховицкий.