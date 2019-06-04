2019-06-04T18:40:25+03:00
Общество

Андрей Макаревич: Фильм "Чернобыль" смотрел. Он - о подвиге народа и разгильдяйстве властей

Об этом лидер «Машины времени», побывавший в зоне АЭС в числе первых музыкантов, рассказал на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда» [видео]
Александр ГАМОВИлья ГАМОВ
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Андрей МакаревичАндрей МакаревичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- ... Андрей, фильм «Чернобыль» удалось посмотреть?

- Да.

- И какое впечатление?

- Невероятно качественно сделан: и драматургически, и главное – с уважением к деталям, к истории. Я очень люблю, когда режиссер «подробно» относится к мелочам, которые создают ощущение времени. Там это просто невероятно сделано.

- Например?

- До каждого гвоздика, до каждого виточка шнура на телефоне... Одежда, прически, выражения лиц... А машины, автобусы! Атмосфера 1986 года – она точнейшим образом схвачена!

- Мы же тогда ничего не знали…

- По-моему, все сделано с большим уважением и весьма достоверно.

- Эпоха показана такой, какой она была?

- Абсолютно.

- Странно, что у Макаревича - нет никакой придирки!

- Вот представьте себе!

Но... Да, в фильме есть какие-то «блохи», типа того, что в Кремле - там, где заседает Центральный Комитет партии - у каждой двери гвардейцы стоят с карабинами.

- А такого жене было!

- Но этого они могли не знать. Это единственное, что было несколько не похоже на реальность. Но, я подозреваю, что авторы фильма ни разу не были в ЦК партии в 1986 году.

- А вы был?

- В ЦК, конечно, не был… Но на Старой площади - бывал.

- Скажут: ну, вот и Макаревич защищает Кремль…

- Нет, я не защищаю Кремль. Чего мне его защищать? Кремль не нуждается в моей защите.

- И что этот «Чернобыль» даст нынешнему поколению?

- Поколению, а, точнее - людям с короткой памятью и с короткими мозгами этот фильм не позволит забыть недавнюю трагическую часть истории нашей страны. Мне кажется, что это очень важно.

- А чему «Чернобыль» научит?

- Тут я не берусь судить. Я думаю, что - напомнить о том, что случилось, и беспристрастно это показать - уже очень немало. А дальше пусть каждый учится сам.

- Это был подвиг народа?

- Слушайте, это был подвиг народа - подвиг, который искупал некомпетентность и разгильдяйство властей. Вот что это такое.

- Да, а вы сами в тех местах были?

- Был. Выступал. Имею даже грамоту. Я был через три месяца после аварии.

- Вместе с «Машиной»?

- Нет, один, с гитарой.

- А что вы там исполняли?

- Песни свои пел.

- Сколько концерт продолжался?

- Минут сорок, час… не помню.

- Они, ликвидаторы аварии - там в масках сидели - все в этом зале?

- Нет, мы были в «тридцатикилометровой зоне».

- Это все равно очень близко.

- Это близко. Но на входе все проходили дезактивацию. И там уже без масок все были. А вот когда ездил я ближе туда, к Чернобылю - (к АЭС. - Авт.) там уже надевали костюм, маску.

- А вообще - почему туда поехали? Послали?

- Я поехал, честно говоря, потому, что слышал очень много небылиц. Пошли всякие сказки про то, что там растут помидоры величиной с человеческую голову, высотой в десять метров. И люди рвали на себе рубаху, клялись, что сами видели. А я понимал, что они врут. Я плюнул и поехал. Я хотел увидеть своими глазами. А они артистов ждали постоянно. Потому что ликвидаторы работали напряженно очень.

- Страшно было?

- Нет, совсем не было страшно.

- Вы - как «музыкант-чернобылец» - награду имеете?

- Грамотку имею, где-то валяется.

- Может быть, ее надо поднять?

- Я к наградам спокойно отношусь.

МНЕНИЕ

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Андрей Макаревич: "Фильм "Чернобыль" смотрел. Он сделан с уважением ко времени, истории, деталям... Это был подвиг народа и разгильдяйство властей".

ИСТОЧНИК KP.RU

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