Андрей Макаревич: Фильм "Чернобыль" смотрел. Он - о подвиге народа и разгильдяйстве властей
- ... Андрей, фильм «Чернобыль» удалось посмотреть?
- Да.
- И какое впечатление?
- Невероятно качественно сделан: и драматургически, и главное – с уважением к деталям, к истории. Я очень люблю, когда режиссер «подробно» относится к мелочам, которые создают ощущение времени. Там это просто невероятно сделано.
- Например?
- До каждого гвоздика, до каждого виточка шнура на телефоне... Одежда, прически, выражения лиц... А машины, автобусы! Атмосфера 1986 года – она точнейшим образом схвачена!
- Мы же тогда ничего не знали…
- По-моему, все сделано с большим уважением и весьма достоверно.
- Эпоха показана такой, какой она была?
- Абсолютно.
- Странно, что у Макаревича - нет никакой придирки!
- Вот представьте себе!
Но... Да, в фильме есть какие-то «блохи», типа того, что в Кремле - там, где заседает Центральный Комитет партии - у каждой двери гвардейцы стоят с карабинами.
- А такого жене было!
- Но этого они могли не знать. Это единственное, что было несколько не похоже на реальность. Но, я подозреваю, что авторы фильма ни разу не были в ЦК партии в 1986 году.
- А вы был?
- В ЦК, конечно, не был… Но на Старой площади - бывал.
- Скажут: ну, вот и Макаревич защищает Кремль…
- Нет, я не защищаю Кремль. Чего мне его защищать? Кремль не нуждается в моей защите.
- И что этот «Чернобыль» даст нынешнему поколению?
- Поколению, а, точнее - людям с короткой памятью и с короткими мозгами этот фильм не позволит забыть недавнюю трагическую часть истории нашей страны. Мне кажется, что это очень важно.
- А чему «Чернобыль» научит?
- Тут я не берусь судить. Я думаю, что - напомнить о том, что случилось, и беспристрастно это показать - уже очень немало. А дальше пусть каждый учится сам.
- Это был подвиг народа?
- Слушайте, это был подвиг народа - подвиг, который искупал некомпетентность и разгильдяйство властей. Вот что это такое.
- Да, а вы сами в тех местах были?
- Был. Выступал. Имею даже грамоту. Я был через три месяца после аварии.
- Вместе с «Машиной»?
- Нет, один, с гитарой.
- А что вы там исполняли?
- Песни свои пел.
- Сколько концерт продолжался?
- Минут сорок, час… не помню.
- Они, ликвидаторы аварии - там в масках сидели - все в этом зале?
- Нет, мы были в «тридцатикилометровой зоне».
- Это все равно очень близко.
- Это близко. Но на входе все проходили дезактивацию. И там уже без масок все были. А вот когда ездил я ближе туда, к Чернобылю - (к АЭС. - Авт.) там уже надевали костюм, маску.
- А вообще - почему туда поехали? Послали?
- Я поехал, честно говоря, потому, что слышал очень много небылиц. Пошли всякие сказки про то, что там растут помидоры величиной с человеческую голову, высотой в десять метров. И люди рвали на себе рубаху, клялись, что сами видели. А я понимал, что они врут. Я плюнул и поехал. Я хотел увидеть своими глазами. А они артистов ждали постоянно. Потому что ликвидаторы работали напряженно очень.
- Страшно было?
- Нет, совсем не было страшно.
- Вы - как «музыкант-чернобылец» - награду имеете?
- Грамотку имею, где-то валяется.
- Может быть, ее надо поднять?
- Я к наградам спокойно отношусь.
МНЕНИЕ
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Андрей Макаревич: "Фильм "Чернобыль" смотрел. Он сделан с уважением ко времени, истории, деталям... Это был подвиг народа и разгильдяйство властей".
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