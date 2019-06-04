Ольга Остроумова: Я хочу умереть, зная, что хороших нас - больше

Удивительный подарок сделала гостям книжной ярмарки на Красной площади актриса Ольга Остроумова. Замечательная актриса, сыгравшая красавицу Женьку Комелькову из культового фильма Ростоцкого "А зори здесь тихие», презентовала свою биографию.

И это действительно уникальное событие. Дело в том, что Остроумова, та самая Остроумова, прошедшая когда-то в чем была по всем советским экранам, как по бане - абсолютно непубличный человек. Ей чуждо повышенное внимание, любимая ее фраза - "по мне - лучше бы меня просто не замечали». Когда два года назад, накануне юбилея актрисы мы спросили, не планирует ли она издавать свою биографию, Остроумова ответила: нет, время не пришло. И предложила лучше почитать мемуары актера Анатолия Адоскина.

Стало быть, время пришло.

Первая биография одной из лучших русских актрис издана не в модных и распиаренных издательствах, а в маленькой «Зебре». Недорогая (300 рублей) оранжевая книга оформлена просто и скромно. Портрет Остроумной на обложке. Незатейливое название - «Только хорошее».

Острословы не стремятся к внешнему лоску. Она поступила подобно своему отцу. Много лет назад он сам смастерил и переплел четыре экземпляра книги, своей автобиографии, которую раздал детям. Эта простая и незатейливая книга - самая дорогая сердцу актрисы.

Народ забросал любимую актрису вопросами. Самыми простыми: чего больше на земле, добра или зла; какой у Остроумной девиз по жизни; счастливо ли сложилась ее жизнь. Остроумова отвечала каждому хорошо и просто, как учили ее в семье, в которой на много поколений обозначилась линия священников. Отвечала, что девиз у нее - как у Каверина в «Трех капитанах», помните? Что жизнь сложилась, конечно, счастливо: ошарашенные родители и думать не могли, что оренбургская девчонка без связей поступит в ГИТИС. Любимый фильм - «Валентин и Валентина», изданный небольшим количеством копий и потому не очень-то и известный широкой публике. И еще - что добра на земле, конечно, больше.

- Я верю в добро. Просто зло - настырнее, откровеннее оно виднее а добро бывает иногда таки тихим, но я хочу умереть со знанием, что хороших нас больше, что жизнь неостановима именно потому что есть добро, - призналась трогательно и честно.

Ольга Остроумова презентовала свою биографию

Большую часть выступления Остроумова провела с маленьким внуком на руках: поддержать актрису приехал с дачи ее сын Михаил Левитин, он-то и привез трех внуков. У меня есть еще один внук, Захар, но он в лагере, - сказала Остроумова, почему-то шепотом.

Несколько лет назад стало казаться, что Остроумова слегка разочаровалась в жизни. Словно бы иссяк знаменитый ее оптимизм. В интервью «Комсомолке» актриса даже в сердцах сказала, что нынешнее время - идиотское. Однако что-то произошло и актриса поменяла строгие взгляды.

- Меня возродил к жизни фестиваль, да, не удивляйтесь, фестиваль Театров малых городов России, который делает Евгений Миронов. У нас в стране живут удивительные люди. Получая восемь тысяч зарплаты в маленьких городках, они ставят такие спектакли, что жить хочется.

Особенно впечатлил актрису визит в город Лесосибирск, расположенный в трехстах километрах от Красноярска. Там она увидела спектакль «Мертвые души», в котором играют всего трое молодых людей. В этом году так понравившийся ей коллектив привезли в Москву и ребята играли в театре Наций.

Конечно, немало вопросов было посвящено творческому и семейному союзу Остроумовой и Валентина Гафта.

- Расскажите, как вы познакомились? - попросил один из зрителей.

- Это очень личное, - тихо ответила Ольга. - Были 90-е годы, в театре народу нет, фильмов не снимали. У меня на руках было двое детей, которых надо было чем-то кормить. Честно сказать, я всерьез думала пойти мыть полы в подъезд. Но не пришлось. В этом время начали возникать корпоративы. Правда, они назывались иначе… И однажды на такой корпоратив позвали меня. Поначалу я сомневалась: идти ли. Звали отмечать восьмое марта в какое-то кафе «Фиалка». Но сказали, что будет Валентин Гафт. И тогда я подумала: ну, Гафт куда ни попадя не пойдет…Как выяснилось позже, организаторы чуть слукавили. Валентину Гафту, приглашая его в кафе, сказали, что там будет Ольга Остроумова…«Мы выступали, Валя читал стихи. А поскольку дело было в Сокольниках, в местах, где Валя вырос, он сказал: а давайте, погуляем… Я сказала: ой, спасибо. Можно, я сбегаю за детьми и мы погуляем все вместе?"

Такого поворота событий Валентин Иосифович явно не ожидал. Но с этого и началась история их любви, продолжающаяся долгие годы.