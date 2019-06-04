«В «Чернобыле» не показали главного - нашей победы»

Американо-британский мини-сериал «Чернобыль» стал настоящей мировой киносенсацией года. Хотя в России его и не показывали по телевизору, не крутили в кинотеатрах. Только в Интернете. Но за короткий срок фильм о катастрофе 1986 года на советской атомной электростанции умудрился побить все рейтинговые рекорды, став лучшим сериалом в истории. Пять серий «Чернобыля» обошли таких флагманов, как «Игра престолов» и «Во все тяжкие», которые шли несколько лет. Однако, если на Западе сериал был однозначно принят с восторгом, то в России мнения резко разделились. Кто-то восхитился детальной проработкой советского быта, кто-то возмутился откровенными ляпами и фактическими ошибками, а кто-то сетовал на то, что такая картина должна была снять Россия.

Но равнодушных среди посмотревших фильм не осталось.

А что думают сами участники тех одновременно трагических и героических событий. Об этом я спросил ликвидатора, президента Союза «Чернобыль России» Вячеслава Гришина. И он сходу огорошил:

- Эх, упустили мы немного время, могли бы американцев опередить!

- С чем?

- С нашим сериалом. Я сейчас как раз еду с просмотра материала.

- Как?! В России тоже снимается фильм об аварии на ЧАЭС?

- Да, художественный сериал на 12 серий. Режиссер - Алексей Мурадов, главную роль исполняет Игорь Петренко - его отец был ликвидатором. В основе сюжета - судьба военного контрразведчика, направляющегося в Припять на поиски агентов ЦРУ, которые хотят вывезти образцы советского ядерного топлива. Конечно, по динамике наш фильм, пожалуй, уступает американскому. Но в нем более правдоподобно отражена и сама авария, и судьбы людей. Ведь у нас консультантами выступали ученые из курчатовского института, ликвидаторы, бывшие сотрудники самой станции. То есть, люди, непосредственно работавшие на земле. В отличие от сериала «НВО», в котором взяли за основу книжку «Чернобыльская молитва» писательницы Светланы Алексиевич, что уже говорит об идеологической подоплеке, и несколько чьих-то баек.

Американо-британский мини-сериал «Чернобыль» стал настоящей мировой киносенсацией года

- Вам, судя по всему, этот фильм не понравился...

- У меня двоякие ощущения. С одной стороны - это профессионально снятая драма, прекрасная работа актеров. Постановка современная и, конечно, больше подходит для молодой аудитории. Рейтинг фильма, который доступен в интернете, во многом молодежи и обязан. Но я, как человек, сам участвовавший в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы, и много встречавшийся с другими ликвидаторами, учеными, вдовами - оцениваю фильм и с точки зрения объективности. Безусловно, советская действительность в бытовом плане там отражена до мелочей. Но есть нюансы, которые огорчают меня, моих коллег-ликвидаторов...

- Например?

- Фильм начинается со слов: «Если вокруг очень много лжи, то как разобраться, где же правда». Это говорит о том, что создатели фильма сразу вложили в его содержание некую идеологическую подоплеку. Я в свое время окончил военно-политическую академию, был командиром агитотрядов, занимался спецпропагандой. Поэтому я понимаю приемы, влияющие на зрителя. Это сразу насторожило. Ну и эпизод с добровольным уходом из жизни главного героя Валерия Алексеевича Легасова абсолютно неправдоподобен. Пленки со своими записями он никуда не прятал. В фильме самоубийство происходит в маленькой советской квартирке. Но он был заместителем директора ведущего ядерного института - Курчатова, жил в добротном коттедже! И скромный сериальный быт академика понижает его значение. Содержание кассет, которое якобы толкнуло его на самоубийство, тоже не соответствует действительности. Мы общались с его вдовой, причины суицида были другие. У него ранее покончил самоубийством сын, и Легасов из жизни добровольно ушел не из-за чернобыльской аварии. Его не избрали в ученый совет института, не дали звезду Героя социалистического труда, причины личного характера... Все сплелось в один узел, который Валерий Алексеевич разрубить не смог.

В «Чернобыле» не показали главного - нашей победы

ВОДКА ВО ВРЕМЯ СУХОГО ЗАКОНА

- Вы говорили о фактических несоответствиях...

- Ну, например, майские события. Вертолеты засыпают ядерный реактор, и одна из машин входит в облако, начинает падать. Во-первых, даже если выброс в 15 тысяч рентген (опасной для жизни считается доза начиная с 260-350 рентген, критической и необратимой - с 600 рентген, - ред.), сразу получить смертельное облучение экипаж бы не смог. А, во-вторых, вертолет действительно в реальности упал, но 2 октября, когда завершалось строительство объекта «Укрытие». Экипаж не справился с управлением, задел лопастями трос большого крана и рухнул на землю. Поразил палаточный городок для ликвидаторов. В мае 1986-го прибывали полки, бригады - и химических войск, и инженерных, и строительных. И их действительно поначалу селили в палатках. Но тогда в кратчайшие сроки параллельно ликвидации строились капитальные городки, в июне-июле уже стояли щитовые казармы, штаб, клуб... Это к вопросу о том, как советской власти было наплевать на людей.

- А как дело обстояло с алкоголем?

- В сериале водку разгружают ящиками. Но начнем с того, что в армии алкоголь всегда был под запретом. А в чрезвычайных ситуациях уж тем более. Да и вообще тогда в стране был сухой закон. Более того, в военном городке у них, почему-то, ни одного офицера. Только старший прапорщик, который воевал в Афганистане, а теперь отстреливает бродячих собак. Кстати, в реальности действительно и диких, и домашних животных отстреливали. Правда, никто так не рефлексировал, как в фильме. Драматизм на публику, не было его. Шахтеры эти босые, голые... Действительно были температуры в шахте по 40, 50 градусов, кто-то под землей раздевался. Но на поверхность, естественно, все выходили в одежде, никто своим достоинством не тряс. А здесь какие-то заносчивые хулиганы, которые не ставят ни во что ни начальство, ни власть. Все это очень здорово преувеличено. Мы-то люди пожившие, а как воспринимает молодежь? Что любыми средствами людей заставляли выполнять боевые задачи.

РОТА САНИТАРОВ

- А не заставляли? У меня лично создалось впечатление, что авторы старались показать, насколько бездушно советская власть относилась к своим гражданам.

- Посыл в сериале такой есть: тоталитарная страна, в которой людей не жалеют. Но тогда никто никого не заставлял! На ту же крышу сбрасывать графит шли исключительно добровольцы! Причем, как правило, русские, украинцы и белорусы. Кстати, был закрытый приказ министра обороны призывать на ликвидацию военнообязанных не моложе 25 и не старше 45 лет, имеющих детей. Это уже говорит о том, что власть старалась аккуратно распоряжаться людскими ресурсами. Были, конечно, нарушения, но это уже поставарийные, когда люди болели, падали без сознания, а доктора говорили: посмотрите в военный билет, у вас там 10 рентген всего.

Авторы старались показать, насколько бездушно советская власть относилась к своим гражданам

- Как вам, к слову, медицинская часть сериала?

- 6-я клиническая больница показана очень скудно, а ведь это была головная клиника в 3-м управлении Минздрава, которое обслуживало работников станций. И жена пожарного Василия Игнатенко Людмила, конечно, не жила в ней круглосуточно. Жен селили недалеко от клиники на Живописной улице в Доме медработника, в общежитии. Кстати, был драматичный сюжет не только в жизни пожарных, но и станционников, которых в больнице было куда больше. Просто авторы сериала использовали монолог Игнатенко из книги Алексиевич.

- Кто вам вспоминается в первую очередь?

- Судьба семьи Ситниковых. Анатолий Андреевич был замом главного инженера по эксплуатации 1 очереди АЭС. Он ночью по звонку за три километра прибежал на станцию. Лично помогал разыскивать коллег, обследовал реакторный блок, поднимался на крышу... 1500 рентген облучения, пересадка костного мозга, которая, к сожалению, не помогла. Его жена поехала 27 апреля в больницу и убедила докторов, что будет помогать и мужу, пока тот был жив, и другим ребятам после его смерти. Кстати, во дворе больницы была размещена рота химзащиты. Бойцы в ОЗК мыли больницу, обрабатывали больных, меняли одежду, белье, фактически работали санитарами. Докторов берегли, а санитарки боялись. И они там находились несколько месяцев. Об этом абсолютно ничего в фильме нет. Есть только Людмила Игнатенко и Василий. Это безусловно человеческая трагедия, но она была не одна. Надеюсь, в российском сериале это будет показано более правдоподобно.

- Чего еще вам не хватило в американо-британском фильме?

- Самого главного - победы. Вся работа велась ради нее, люди гибли ради нее. Мы ведь ликвидацию называли войной. И на памятнике ликвидаторам на Поклонной горе высечено: «Это была наша война и наша победа». Но для авторов сериала она, видимо, была не главной. Зато, по крайней мере, этот сериал заставил вновь вспомнить о чернобыльцах, об их самоотверженности и героизме.

Cоветские люди добровольно становились ликвидаторами, приносили в жертву свое здоровье и жизни

КИНОЛЯПЫ

- В нескольких эпизодах видно, что в окнах домов Припяти вставлены не типичные для того времени деревянные рамы, а современные стеклопакеты.

- На общем плане Киева в 4 серии в кадр попал… памятник чернобыльцам, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС.

- Молодой министр угля (в сопровождении двух автоматчиков!) слезно уговаривает шахтеров в Туле выехать в зону ликвидации. Те нехотя соглашаются, обмазывая костюм чиновника сажей. В реальности эту должность занимал уважаемый в среде шахтеров 59-летний Михаил Щадов, прошедший путь от механика на шахте до министра.

- На совещании в неком бункере под ЧАЭС безымянный, но зловещий старичок с орденами предлагает закрыть Припять и обрубить телефонную связь. На самом деле город не был закрыт и уже 26 апреля многие жители имели возможность выехать из него на своих машинах.

- В начале фильма Легасов прячет пленки с записями за мусорным баком. В реальности в них не было ничего секретного или сенсационного. И они были доступны после гибели академика.

- На крыше энергоблока солдатики бездумно тыкаются в разные стороны в поисках графита. В реальности вся поверхность была размечена после фоторазведки, и каждый человек имел свой участок ответственности.

Со временем авария на Чернобыльской АЭС обрастает все большим количеством мифов. Фото Валерия Зуфарова /Фотохроника ТАСС/

- Ученый-правдоруб Ульяна Хомюк - полностью вымышленный персонаж (кстати, весьма похожий на писательницу Алексиевич). Видимо, режиссеру не хватало женщины в сериале. Сам он говорит, что через нее хотел показать прогрессивность СССР.

- Замглавного инженера по эксплуатации ЧАЭС Анатолий Дятлов показан злобным самодуром, спрятавшимся в бункере. В реальности он был хоть и жестким, но не демоническим человеком. И после аварии лично работал над локализацией аварии, обойдя поврежденные помещения.

- Директор станции Брюханов отправляет замглавного инженера по эксплуатации Анатолия Ситникова на крышу, чтобы тот выяснил масштаб бедствия под конвоем автоматчика. На самом деле Ситников пошел на это добровольно.

МНЕНИЕ

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