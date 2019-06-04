Галкин рассказал Познеру, почему его перестали звать в жюри КВН

Как гласит легенда, Владимир Познер заманил в свои сети Максима Галкина на недавнем юбилее Михаила Жванецкого, с которым они оба близко дружат. Там-то и выяснилось, что Максим мечтает стать героем авторской программы телемэтра.

Беседа коллег началась с рассказа, почему Максима не зовут в жюри КВН.

- Я когда-то очень давно, 19 или 18 лет назад, был один раз членом жюри, и больше меня не звали, — рассказал Максим Галкин. - Я в какой-то момент какие-то не те оценки поставил, был слишком строг, может быть. Поставил три балла команде, выступление которой мне не понравилось. На что Масляков мне сказал: «Так не принято».

По словам Максима, после этого больше его в жюри КВН не приглашали.

В ходе беседы Галкин признался, что между телевидением и сценой он всегда сделает выбор в сторону живых выступлений.

- Телевидение для меня - не более чем хобби, а основное – это концерты в залах, когда можно напрямую общаться со зрителями, - признался артист, поблагодарив фанатов за традиционные аншлаги на своих концертах.

Максим отметил, что на его пародии не так часто обижаются, поскольку он предпочитает, хоть и острый, но добрый юмор.

- Моя мама даже слово «зад» не произносила, не терпела, чтобы это звучало в семье. Я всегда сверяюсь с этим метрономом. Меня иногда заносит, но я возвращаюсь. Как бы родители восприняли эту шутку? Даже если зрители смеются, то я убираю. Это касается и политического юмора, - рассказал Владимиру Познеру Галкин.

А вот в отношении своего гардероба артист советуется со своей женой Аллой Пугачевой. Правда, со слов юмориста, Примадонна не всегда одобряет его стиль.

Масляков больше в жюри КВН Галкина не приглашал, после того как артист поставил тройку за выступлениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я не безразличен в одежде, но, можно сказать, хаотичен и непоследователен. Алла постоянно говорит, что я не так одеваюсь. Иногда она сама покупает мне обновки, но я не могу к эти вещам привыкнуть, - поведал Максим Галкин.

Вспомнил самый популярный телеведущий страны и о том, как вел колонку в «Комсомольской правде».

- Я хочу поделиться с людьми мнением, которым я дорожу, которое хотел бы разделять, чтобы это была общность. Мне кажется, что если я имею такую возможность, грех этим не воспользоваться. Это я делал и в своей колонке в «КП», - вспоминал в интервью с Познером артист.

Галкин признался, что между телевидением и сценой он всегда сделает выбор в сторону живых выступленийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вполне возможно, что мы когда-нибудь сможем увидеть Галкина и на политическом поприще. Правда пока Максим величает политику «уделом бывших профессионалов».

- Когда профессионал не может делать свое дело, он может уйти в политику и там дальше развиваться. А когда ты действующий, надо действовать в том, что ты любишь. Нечего туда идти, - считает Максим Галкин.

В финале, отвечая на вопросы анкеты Марселя Пруста, телеведущий признался, что, как и все, боится смерти.

- Скорее боюсь, чем нет. Как хотел бы умереть? Хотел бы уйти несильно мучаясь. А при встрече с Богом попрошу прощения за то, что отступался на пути к нему, - поделился с Познером юморист.

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