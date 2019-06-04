2019-06-04T20:06:16+03:00
Звезды

Галкин рассказал Познеру, почему его перестали звать в жюри КВН

Мэтр пригласил артиста на откровенную беседу
Алина ЧЕРНОВА
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В отношении своего гардероба артист советуется со своей женой Аллой Пугачевой. Правда, со слов юмориста, Примадонна не всегда одобряет его стильВ отношении своего гардероба артист советуется со своей женой Аллой Пугачевой. Правда, со слов юмориста, Примадонна не всегда одобряет его стильФото: Борис КУДРЯВОВ
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Как гласит легенда, Владимир Познер заманил в свои сети Максима Галкина на недавнем юбилее Михаила Жванецкого, с которым они оба близко дружат. Там-то и выяснилось, что Максим мечтает стать героем авторской программы телемэтра.

Беседа коллег началась с рассказа, почему Максима не зовут в жюри КВН.

- Я когда-то очень давно, 19 или 18 лет назад, был один раз членом жюри, и больше меня не звали, — рассказал Максим Галкин. - Я в какой-то момент какие-то не те оценки поставил, был слишком строг, может быть. Поставил три балла команде, выступление которой мне не понравилось. На что Масляков мне сказал: «Так не принято».

По словам Максима, после этого больше его в жюри КВН не приглашали.

В ходе беседы Галкин признался, что между телевидением и сценой он всегда сделает выбор в сторону живых выступлений.

- Телевидение для меня - не более чем хобби, а основное – это концерты в залах, когда можно напрямую общаться со зрителями, - признался артист, поблагодарив фанатов за традиционные аншлаги на своих концертах.

Максим отметил, что на его пародии не так часто обижаются, поскольку он предпочитает, хоть и острый, но добрый юмор.

- Моя мама даже слово «зад» не произносила, не терпела, чтобы это звучало в семье. Я всегда сверяюсь с этим метрономом. Меня иногда заносит, но я возвращаюсь. Как бы родители восприняли эту шутку? Даже если зрители смеются, то я убираю. Это касается и политического юмора, - рассказал Владимиру Познеру Галкин.

А вот в отношении своего гардероба артист советуется со своей женой Аллой Пугачевой. Правда, со слов юмориста, Примадонна не всегда одобряет его стиль.

Масляков больше в жюри КВН Галкина не приглашал, после того как артист поставил тройку за выступление Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Масляков больше в жюри КВН Галкина не приглашал, после того как артист поставил тройку за выступлениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я не безразличен в одежде, но, можно сказать, хаотичен и непоследователен. Алла постоянно говорит, что я не так одеваюсь. Иногда она сама покупает мне обновки, но я не могу к эти вещам привыкнуть, - поведал Максим Галкин.

Вспомнил самый популярный телеведущий страны и о том, как вел колонку в «Комсомольской правде».

- Я хочу поделиться с людьми мнением, которым я дорожу, которое хотел бы разделять, чтобы это была общность. Мне кажется, что если я имею такую возможность, грех этим не воспользоваться. Это я делал и в своей колонке в «КП», - вспоминал в интервью с Познером артист.

Галкин признался, что между телевидением и сценой он всегда сделает выбор в сторону живых выступлений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Галкин признался, что между телевидением и сценой он всегда сделает выбор в сторону живых выступленийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вполне возможно, что мы когда-нибудь сможем увидеть Галкина и на политическом поприще. Правда пока Максим величает политику «уделом бывших профессионалов».

- Когда профессионал не может делать свое дело, он может уйти в политику и там дальше развиваться. А когда ты действующий, надо действовать в том, что ты любишь. Нечего туда идти, - считает Максим Галкин.

В финале, отвечая на вопросы анкеты Марселя Пруста, телеведущий признался, что, как и все, боится смерти.

- Скорее боюсь, чем нет. Как хотел бы умереть? Хотел бы уйти несильно мучаясь. А при встрече с Богом попрошу прощения за то, что отступался на пути к нему, - поделился с Познером юморист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Максим Галкин: «У нас нет особняка на Кипре»

О том, что Максим Галкин и Алла Пугачева строят в Лимассоле белоснежный трехэтажный особняк сообщили кипрские блогеры. Сегодня эту новость подхватили и российские СМИ. Когда «КП» дозвонилась до Максима Галкина, выяснилось, все это лишь сплетни. Никакого отношения семья Максима к этому кипрскому жилищу не имеет (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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