2019-06-03T11:28:31+03:00
Звезды

Максим Галкин: «У нас нет особняка на Кипре»

Артист прокомментировал слухи о своей недвижимости в Лимассоле
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Максим Галкин и Алла Пугачева.Максим Галкин и Алла Пугачева.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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О том, что Максим Галкин и Алла Пугачева строят в Лимассоле белоснежный трехэтажный особняк сообщили кипрские блогеры. Сегодня эту новость подхватили и российские СМИ.

Когда «КП» дозвонилась до Максима Галкина, выяснилось, все это лишь сплетни. Никакого отношения семья Максима к этому кипрскому жилищу не имеет.

-У нас нет особняка на Кипре ни такого, ни какого-либо другого,- сказал в интервью «Комсомолке» Максим Галкин.

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Всем хороших выходных!
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Напомним: в прошлом году юрист Семен Погосян сообщил журналистам, что у Аллы Пугачевой и ее близких появилось гражданство Кипра.

-Да, они купили небольшую квартиру на Кипре и получили гражданство, - рассказал адвокат Погосян.- На Кипре с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от 2 миллионов евро (до 2013 года минимальная сумма вложений была на 500 тысяч евро больше. - Ред.), то вы вправе претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем паспорта Кипра получают и его близкие: жена, дети.

Это тот самый кипрский дом, который блогеры приписали Максиму Галкину и Алле Пугачевой. Как оказалось, это всего лишь сплетни. Фото cyprusbutterfly.com

Это тот самый кипрский дом, который блогеры приписали Максиму Галкину и Алле Пугачевой. Как оказалось, это всего лишь сплетни. Фото cyprusbutterfly.com

- Если бы меня сфотографировали в Америке, то написали бы потом, что я гражданин США?! - прокомментировал тогда слова Погосяна Максим Галкин. - Мне это неинтересно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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