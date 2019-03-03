Галкин показал постройневшую Пугачеву

- Вот и моя жена-красотка. Моя Аллочка! - снял на видео для своего Инстаграма нарядную Аллу Пугачеву Максим Галкин.

Алла Борисовна, как всегда, отмечает в кругу близких свой любимый праздник - первое воскресенье весны.

maxgalkinru Сегодня отмечаем традиционный праздник Аллы - Первое Воскресенье Весны #алла #елизаветагалкина #максимгалкин #гарригалкин

Этот праздник Пугачева придумала ещё в юности.

- Самый мой любимый праздник - первое воскресенье весны, - рассказывала в одном из интервью «КП» Алла Пугачева. - В этот день ко мне приезжают все мои друзья, дарят только желтые цветы. Потом идем гулять и дарим эти цветы хмурым прохожим.

На этот раз Алла Борисовна выбрала для праздничного обеда черно-белое платье в полоску и кокетливую шляпку-бантик.

Поклонники артистки заметили, что АБ ещё больше похудела к своему грядущему юбилею (в апреле певице исполнится 70 лет - Ред.).

- Готовится к юбилейному концерту. Ест в основном овощи и рыбу, - рассказали «КП» друзья Аллы Пугачевой.

- Сегодня мой костюм символизирует полосатую жизнь, в которой есть и черные и белые полосы. В юности тоже были чёрные полосы, но от того, что мы были молоды, жизнь всегда была светлой!

В последние годы АБ отмечает «праздник желтых цветов» в разных местах: в семейном замке, в ресторане, в гостях у друзей.

Для праздничного обеда Пугачева придумывает тему. И каждый из гостей должен рассказать историю, связанную с этой темой.

А в конце застолья из уст Аллы Борисовны, как всегда, прозвучит традиционное: «Весну разрешаю!»

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