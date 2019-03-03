2019-03-03T15:46:53+03:00
Звезды

Галкин показал постройневшую Пугачеву

Примадонна продолжает худеть к юбилею [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
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Алла Борисовна, как всегда, отмечает в кругу близких свой любимый праздник - первое воскресенье весныАлла Борисовна, как всегда, отмечает в кругу близких свой любимый праздник - первое воскресенье весныФото: Евгения ГУСЕВА
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- Вот и моя жена-красотка. Моя Аллочка! - снял на видео для своего Инстаграма нарядную Аллу Пугачеву Максим Галкин.

Алла Борисовна, как всегда, отмечает в кругу близких свой любимый праздник - первое воскресенье весны.

maxgalkinrumaxgalkinru
Сегодня отмечаем традиционный праздник Аллы - Первое Воскресенье Весны #алла #елизаветагалкина #максимгалкин #гарригалкин
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Этот праздник Пугачева придумала ещё в юности.

- Самый мой любимый праздник - первое воскресенье весны, - рассказывала в одном из интервью «КП» Алла Пугачева. - В этот день ко мне приезжают все мои друзья, дарят только желтые цветы. Потом идем гулять и дарим эти цветы хмурым прохожим.

На этот раз Алла Борисовна выбрала для праздничного обеда черно-белое платье в полоску и кокетливую шляпку-бантик.

Поклонники артистки заметили, что АБ ещё больше похудела к своему грядущему юбилею (в апреле певице исполнится 70 лет - Ред.).

- Готовится к юбилейному концерту. Ест в основном овощи и рыбу, - рассказали «КП» друзья Аллы Пугачевой.

- Сегодня мой костюм символизирует полосатую жизнь, в которой есть и черные и белые полосы. В юности тоже были чёрные полосы, но от того, что мы были молоды, жизнь всегда была светлой!

В последние годы АБ отмечает «праздник желтых цветов» в разных местах: в семейном замке, в ресторане, в гостях у друзей.

Для праздничного обеда Пугачева придумывает тему. И каждый из гостей должен рассказать историю, связанную с этой темой.

А в конце застолья из уст Аллы Борисовны, как всегда, прозвучит традиционное: «Весну разрешаю!»

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Весной следующего года Алла Пугачева отметит юбилей -70 лет. И уже после праздника соберёт своих поклонников на свой сольный концерт в Кремлевском дворце, который назвала “P.S”. Сегодня в своём Инстаграме Примадонна опубликовала афишу грядущего сольника. На афишное фото внезапно попала продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина, которая закрывала певицу от папарацци на премьере фильма «Кислота» (подробности).

КСТАТИ

Спонсоры выделили на концерт Пугачевой 40 миллионов рублей

В пятницу 25 января в Фейсбуке всплыл документ, в котором госкорпорация «Ростех» просит компанию «Вертолеты России» оказать спонсорскую помощь в размере 40 миллионов рублей Алле Пугачевой для проведения юбилейного концерта (подробности.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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