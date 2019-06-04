2019-06-04T21:58:59+03:00
Спорт

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье: россиянин будет драться против американца 7 сентября в Абу-Даби

UFC объявила о подписании контракта на бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов вернется в строй после почти годичного перерыва.Хабиб Нурмагомедов вернется в строй после почти годичного перерыва.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самый известный российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов возвращается! 7 сентября в столице ОАЭ Абу-Даби обладатель чемпионского пояса проведет бой с американцем Дастином Порье. Это произойдет в рамках турнира UFC 242.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье станет первым для российского спортсмена после почти годичного перерыва. Последний раз Хабиб выходил в октагон в легендарном бою против Конора Макгрегора, который прошел 6 октября 2018 года. Нурмагомедов тогда одержал победу в четвертом раунде удушающим приемом.

Свой чемпионский пояс Нурмагомедов завоевал 7 апреля прошлого года, победив Эла Яквинту. И стал первым в истории Абсолютнго бойцовского чемпионата. И статистика Хабиба Нурмагомедова на данный момент солидная - 27 боев, все 27 завершились победой.

30-летний Порье, ровесник Хабиба, провел 31 бой в UFC и одержал 25 побед, потерпев 5 поражений и одна встреча признана несостоявшейся. Победная серия американца - пять боев. Последний раз он проиграл в 2016 году Майклу Джонсону нокаутом. Свой последний на данный момент бой он провел в апреле 2019 года, победив Макса Холлоуэя решением судей. Эта встреча была обязательным боем для претендентов на схватку с Хабибом.

У себя в соцсетях Хабиб Нурмагомедов уже обратился к сопернику, написав краткий пост:

- Дастин, добро пожаловать на борт.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье станет главным на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

ИСТОЧНИК KP.RU

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