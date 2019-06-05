Лучшее время действовать всегда сейчас

2019-06-05T01:08:44+03:00
Экономика

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Россия увеличивает сотрудничество с Австрией, странами Африки, Германией, Индией, Китаем, Финляндией, Францией, Швейцарией и США. И не только с ними... Торговый оборот за год вырос на 117 процентов
Софья РУЧКО
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Россия увеличивает сотрудничество с Австрией, странами Африки, Германией, Индией, Китаем, Финляндией, Францией, Швейцарией и США. И не только с ними... Торговый оборот за год вырос на 117 процентовРоссия увеличивает сотрудничество с Австрией, странами Африки, Германией, Индией, Китаем, Финляндией, Францией, Швейцарией и США. И не только с ними... Торговый оборот за год вырос на 117 процентов
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Швейцария: на машине времени

Страна знаменитых сыров, часов, надежных банков поставляет в Россию фармацевтическую продукцию (больше трети всего экспорта), ядерные реакторы, высокоточную технику, часы. В Швейцарию от нас везут в основном драгоценные камни и металлы (82% объема импорта).

Финляндия: в Россию с любовью

По словам советника президента РФ Антона Кобякова, «товарооборот между странами растет второй год подряд».

Сегодня на финском рынке работает около двух тысяч компаний с российским участием, которые связаны преимущественно с топливно-энергетическим и горнодобывающим секторами: «Тебойл» (дочка «Лукойла»), «Нижекс» (входит в «Нижнекамскнефтехим»), подразделение «Норильского никеля».

Осенью в Финляндии началось строительство морской части газопровода «Северный поток-2». Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

Франция: эпоха ренессанса

Во Франции работает около 80 российских компаний, в которых трудится 4500 местных жителей. В России более 500 предприятий с участием французского капитала, обеспечивающих 100 000 рабочих мест.

В конце 2018 года министры экономики двух стран (Максим Орешкин и Бруно Ле Мэр) подписали дорожную карту по реализации «нового российско-французского партнерства для экономики будущего». Здесь предусмотрено несколько направлений работы: экономические решения при изменении климата, новые вида транспорта, инновации и повышение производительности труда.

В планах властей Франции – расширить госгарантии по проекту «Ямал СПГ» (самый крупный в мире проект разведки, добычи и экспорта сжиженного природного газа), а еще французов интересует программа «Арктик СПГ-2» (проект «Новатэка» по добыче природного газа).

– Между нашими странами наблюдается заметное улучшение отношений в торгово-экономической сфере. Эту динамику можно назвать ренессансом, – заявил Максим Орешкин.

Австрия: в ритме вальса

Страна – родина вальса – важный экономический партнер России. В новой истории это сотрудничество началось полвека назад, когда СССР стал поставлять в Австрию газ. Сейчас экспорт энергоносителей продолжается. В прошлом году Газпром и австрийская нефтяная компания OMV продлили контракт на поставку газа до 2040 года.

Наши инвестиции в австрийскую экономику составляют около $30 миллиардов, а австрийские в российскую – $5,5 миллиарда. По итогам 2018 года двусторонний товарооборот вырос на 43%, до $5,79 миллиарда.

Реализуется совместный железнодорожный проект «Широкая колея». Он подразумевает создание нового евразийского транспортного коридора: поезда будут доезжать из Китая в Европу за два-три дня.

Африка: Крым наш

Главные торговые партнеры России в АфрикеЕгипет, Алжир, Марокко, ЮАР и Тунис. Мы продаем продовольствие, древесину, продукцию химпрома, сельхозтехнику, грузовые автомобили. В первую очередь оружие (средства ПВО, стрелковое оружие и вертолеты).

У отечественных компаний есть проекты в Африке. Например, «Алроса» сотрудничает с Анголой по добыче алмазов и гидроэнергетики, Лукойл занимается разведкой и освоением нефтяных месторождений в Гвинейском заливе, Газпром участвует в сооружении газопроводов.

К 2020 году товарооборот может вырасти на 8–10%. Южноафриканским компаниям интересно продавать нам свою сельхозпродукцию. Судан, Конго и Нигер решили наладить торговлю с Крымом.

Германия: сразу после Китая

В 2018 году объем торгового оборота с Германией увеличился на 8%, до 61,9 миллиарда евро. Инвестиции Германии в Россию выросли на четверть, составили больше 2 миллиардов евро. Это самый высокий показатель со времен СССР.

– Германия является одним из крупнейших экономических партнеров России, в страновом измерении занимает второе место после Китая, – заявил Владимир Путин.

– Россия является большим рынком и интересной страной для инвестиций, – уверен председатель правления германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

В основном Россия экспортирует в Германию минеральные продукты, а закупаем автомобили и продукцию химической промышленности. Сотрудничаем в сфере энергетики (проекты «Газ в обмен на трубы», «Северный поток», «Северный поток-2»).

Индия: не только в кино

Сейчас наши страны – важные партнеры в области развития мирного атома, в нефтегазовой сфере. Объем взаимных инвестиций превышает $30 миллиардов. К 2025 году его планируют увеличить до $50 миллиардов.

Один из самых старых совместных проектов – строительство АЭС «Куданкулам» («Чистый колодец»). Соглашение между «Росатомом» и госкорпорацией по атомной энергии Индии о строительстве этой электростанции было подписано еще в 1998 году.

Недавно в индийском городе Корва открылся завод российско-индийского предприятия по производству автоматов Калашникова АК-20. Идут переговоры о том, чтобы первый национальный индийский космический экипаж готовился в нашей стране.

Сделано с Италией

По итогам января – августа 2018 года, объем внешней торговли двух стран составил $17,4 миллиарда.

– С 2018 года торговые связи возобновили рост, локомотивами которого стали флагманские отрасли России. Это продукты питания, мода, мебель. Основную статью нашего экспорта в РФ составляет машиностроение, – рассказал посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Италия – второй среди западноевропейских стран после Германии покупатель российского газа. «Роснефть» вместе с итальянским энергетическим концерном Eni продолжает осваивать шельфы Баренцевого и Черного морей.

Проводятся совместные ядерные исследования, изучения в сфере биотехнологий, космоса.

Китай: единый путь

По темпу роста объемов торговли Россия занимает первое место среди торговых партнеров Китая. В 2018 году объем торговли достиг $107,06 миллиарда (почти на треть больше, чем годом ранее).

Мы покупаем в Китае машины, одежду, обувь, мебель, а продаем нефть, руду, древесину, цветные металлы, рыбу, драгоценные камни.

Китай и Россия сотрудничают в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Этому проекту пять лет. Его идея – возродить «Шелковый путь», создать глобальную транспортную и инвестиционную инфраструктуру. Уже строится первый трансграничный железнодорожный мост через Амур, трансграничный автомобильный мост, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2».

Владимир Путин отметил, что «у наших стран совпадающие позиции по ключевым проблемам современности», а министр обороны Китая Вэй Фэнхэ назвал отношения с Россией «лучшими отношениями среди больших государств».

США: в первой пятерке

По оценке Российского союза промышленников и предпринимателей, США входят в первую пятерку торгово-экономических партнеров РФ. В 2018 году товарооборот между странами составил $25 миллиардов. Россия поставляет в Америку металлы и изделия из них, минеральные продукты, драгметаллы, древесину.

Перспективными отраслями для сотрудничества являются легкая промышленность, потребительские товары и фармацевтика, потому что их в меньшей степени коснулись санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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