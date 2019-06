День рождения Анджелины Джоли Брэд Питт провел грустный и в одиночестве

Анджелина Джоли 4 июня отметила 44-летие. Широко праздновать день рождения актриса не стала — она сейчас плотно занята на съемках триллера Тейлора Шеридана «Те, кто желают мне смерти» («Those Who Wish Me Dead») в Альбукерке. На время съемок звездное семейство — Энджи и ее дети - временно переселились в Нью-Мексико. Там Джоли и встретила очередной день рождения.

Брэд Питт в это время оставался дома в Лос-Анджелесе. 55-летнего актера засекли на улице папарацци: выглядел он озабоченным и явно невеселым. Артист приехал в один из голливудских ресторанов, где перекусил в полном одиночестве. А потом, обсуждая какую-то проблему по телефону, сел в машину и уехал, сообщает Daily Mail.

В день рождения Анджелины актер отправился пообедать в одиночестве.Фото: EAST NEWS

Пока его бывшая жена занята на съемках, Брэд Питт стремится доказать, что он образцовый отец: актер отложил все дела ради того, чтобы провести лето с детьми. В ближайшее время он собирается полететь в Нью-Мексико на встречу с отпрысками. После решения суда о совместной опеке Питт и Джоли составили график встреч артиста с детьми на много месяцев вперед, в котором они предусмотрели все съемки Джоли. Сейчас актриса проводит на съемочной площадке по 12 часов в сутки. У Брэда же лето выдастся более-менее свободным — актер специально разгрузил свой график, чтобы проводить больше времени с 17-летним Мэддоксом, 15-летним Паксом, 14-летней Захарой, 13-летней Шайло и 10-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Дети регулярно летают из Нью-Мексико в Лос-Анджелес и каждый раз, когда возвращаются домой, встречаются с отцом. По словам источников из окружения звездного семейства, дети «очень гордятся своими родителями и видятся с Брэдом несколько раз в неделю».

- Все хорошо. Дети счастливы, и это делает Брэда и Анджелину тоже счастливыми. Конфликт исчерпан. Анджелина старается проводить как можно больше времени со своими детьми, работая по 12 часов в сутки на съемочной площадке в Альбукерке, - рассказал источник портала Entertainment Tonight.

По словам окружения, когда Питт остается с детьми, они делают простые, но интересные всем им вещи, например, готовят вместе.

- Они возятся на кухне, а потом смотрят вместе кино. Брэд поддерживает их во всех их увлечениях и хобби, - говорят друзья семейства. - Они много разговаривают, Брэд всегда интересуется, что происходит в их жизни и что у них на уме — он потрясающе умеет слушать.

Анджелина и Брэд составили график встреч Питта с детьми.Фото: EAST NEWS

Напомним, суд развел экс-супругов в апреле этого года. После развода Анджелина сменила фамилию, вернув ту, которая была у нее до брака с Брэдом. Если раньше звезда экрана носила двойную фамилию Джоли-Питт, то теперь она, как и прежде, Анджелина Джоли. Супругам удалось уладить основные разногласия и главное — договориться о совместной опеке над детьми. Однако юридически их бракоразводный процесс еще не завершен — звездам осталось поделить совместно нажитое имущество. На кону состояние в 400 миллионов долларов.