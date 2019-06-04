Балерина Большого театра исчезла после того, как продала квартиру, подаренную женихом

В конце мая в Измайловском парке Москвы были найдены кости и череп человека, завернутые в полиэтиленовый пакет. Предполагается, это останки балерины Большого театра Ольги Деминой, про исчезновение которой «Комсомолка» рассказывала.

Напомним: 25-летняя девушка пропала в августе 2014 года. Ольгу хватилась мама, которая живет в Кирове, когда дочь перестала выходить на связь. Женщина обратилась в розыск. Помогал искать девушку отряд «Лиза Алерт». Не нашли.

Мать уверена: дочь стала жертвой Малхаза Джавоева, бывшего приятеля дочери.

- В том, что Оля была убита, у меня нет сомнений, - рассказывает «КП» мама Ольги. - А следствие шло и идет очень вяло. Уголовное дело вел то один отдел, то другой. Джавоев уже несколько лет под арестом. Но в суд дело так и не передано.

«Взял ее в оборот»

Ольга Демина родилась в Кирове, ее мама - бухгалтер, папа - музыкант. Девочка экстерном окончила школу с золотой медалью, поступила в хореографическое училище в Москве. Последние пять лет до своего исчезновения была балериной Большого театра.

- До появления в ее жизни Малхаза Джавоева у Оли все складывалось хорошо, - уверяет «КП» мама девушки. - Много работала, сама зарабатывала. Снимала хорошую квартиру в Москве. Оля долго искала себе визажиста. И познакомилась с Беллой Джавоевой, сестрой Малхаза. Белла работала у себя дома. Так Оля попала в семью Джавоевых, отмечала с ними Новый год.

Сам Малхаз нигде не работал. Его вторая сестра держала лавку по продаже каких-то женских побрякушек. Малхаз там сидел как охранник. В 2012 году он женился. Ольга была на свадьбе, позже помогала его беременной жене, возила ее по врачам на своей машине.

Оля твердила, что Малхаз ее хороший друг. Я спрашивала у Малхаза, что ему надо от моей дочери? Он объяснял: мол, она мне как сестра.

Малхаз Джавоев уверял, что был Ольге просто другом. Но, похоже, у них сложились более близкие отношения. Фото: Личный архив, BOSS LIFE

- По моим прикидкам, где-то в 2013 году Малхаз плотно взял Ольгу в оборот, - продолжает мама балерины. - Я как раз тогда сказала дочке, что буду продавать квартиру в родном городе, чтобы купить ей жилье в Москве. Она об этом проболталась Малхазу. Но продажа затянулась. Тогда Малхаз начал придумывать другие варианты, как вытянуть из Оли деньги. Заставлял ее брать кредиты под разными предлогами.

Был такой случай: Ольге некие шантажисты прислали фотографии, на которых она в обнаженном виде. Угрожали, что выложат снимки в интернет, отправят в Большой театр и ее карьера рухнет. Ольга отдала им в общей сложности 800 тысяч рублей... Уверена, это все были проделки Малхаза: именно он рассказывал мне о шантажистах.

Снимки все-таки попали в интернет. После этого Оля дважды пыталась покончить с собой. Глотала таблетки. А Малхаз вовремя вызывал «Скорую». И потом внушал Оле, что это он ее спаситель... Она безоговорочно верила ему.

Афера с квартирой

А дальше произошла неприятная история с Алексем Фетисовым, женихом Ольги. Мужчина клялся девушке в любви, собирался подарить ей квартиру. Об этом узнал Малхаз. И... уговорил Ольгу переписать квартиру, которую ей подарил Фетисов, на него. А потом продал.

К слову, историю с квартирой Фетисова следователи выделили в отдельное уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемые по нему - Малхаз Джавоев и влюбленная в него Ольга Демина, похоже, ставшая марионеткой в его руках.

По данным следствия, Джавоев обещал Ольге, что выручку они поделят поровну. Ольга требовала свою половину. Но мужчина с обещанным тянул.

А вскоре Ольга исчезла.

Пропали все вещи и страницы в соцсетях

- Дочь была убита 20 августа 2014 года, - делится своими заключениями мама Ольги. - А до этого 1 августа она продала свою машину «Пежо». Продавать ее ходила вместе с Малхазом, деньги взял он.

Моя дочь в 20 лет сама себе покупала и продавала машину. А тут в 25 лет ей вдруг понадобился сопровождающий? Я думаю, убийца готовился... Незадолго до исчезновения Оля по наказу Малхаза зачем-то поменяла съемную квартиру. Все вещи Оли пропали - украшения, брендовая одежда, перчатки, костюмы...

Накануне исчезновения Оля все удалила со своей страницы в соцсетях - записи, фотографии, номера. Как с лица земли исчезла, чтобы ничто про нее не напоминало, никаких зацепок. Зачем? Или это кто-то сделал за нее?

Кроме того, Ольга набрала на свое имя кредиты - и деньги отдала Малхазу. Уже после ее исчезновения на банки по электронке приходили от ее имени запросы на займы...

Следствие установило, что последним Ольгу видел Малхаз Джавоев. Накануне исчезновения он возил девушку в Воронеж. Как он говорил, чтобы она станцевала для некоего богатого именинника.

Вот что сказано в материалах уголовного дела:

«Следствием установлено, что 18 августа 2014 года Ольга Демина арендовала автомобиль марки «Мицубиси Лансер». В пункт проката она приходила вместе с Малхазом. 19 августа примерно в 2 часа ночи она приехала в Воронеж, где остановилась в гостинице «Созвездие Тельца». Следствию Малхаз дал показания: дескать, предполагал, что «Демина занималась проституцией и испытывал к ней неприязнь». (Родные девушки уверены, что он все эти нелицеприятные подробности он придумал, чтобы оговорить Ольгу. - Ред.).

На следующий день около 10 вечера парочка вернулась в Москву на съемную квартиру. После этого следы Ольги Деминой теряются.

«Прокачусь по Европе»

Цитата из уголовного дела: «Находясь в указанной квартире в ночь на 20 августа 2014 года, Джавоев предположительно напал на Демину и совершил умышленное убийство».

После этого, по версии следствия, мужчина вывез труп и спрятал. Полиция нашла в его «Мицубиси» следы вещества бурого цвета - крови.

- Ольги, видимо, уже не было, а мне приходили якобы от нее СМС, мол, мама, не ищи меня. Причем написаны были так коряво, словно писал нерусский человек, - рассказывает мама балерины.

В сообщениях говорилось: «Мама, я украла большую сумму денег. В Москву мне нельзя. Сейчас я на дней 10 прокачусь по Европе. На звонки не отвечай, если тебе будут звонить. Не ищи меня. Никуда не обращайся».

Позже следствие установит, что СМС отсылал Джавоев.

- Еще мне звонила Олина массажистка Лена, - продолжает мама Ольги. - Рассказала: якобы дочь говорила, что уедет в Венецию на несколько месяцев. Но следователи изучили детализацию телефонных соединений. Оля массажистке давно не звонила. Потом у нас с этой массажисткой была очная ставка. И она призналась, что позвонить мне и соврать про Ольгу ее уговорили мать и сестра Джавоева. Лена плакала, просила прощения. Спрашивается, зачем Джавоевым было надо, чтобы я не писала в розыск на дочь? Они знали, что Оля убита?

Выдал себя за беженца

Уголовное дело по статье «убийство» в отношении Малхаза Джавоева было возбуждено только в сентябре 2015 года. Но к тому времени Джавоева уже не было в России. Он уехал в Германию, где сумел выдать себя за беженца и даже начал получать пособия! Джавоева объявили в международный розыск по линии Интерпола. И поймали. Его выдали звонки родным.

В марте 2017 года Джавоева депортировали в Россию. С тех пор он находится под арестом.

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Единственный подозреваемый

Из полицейской сводки:

«20.05.2019 года в 17 часов 08 минут... поступило сообщение, по адресу: г. Москва, шоссе Энтузиастов, Измайловский парк, в 50 метрах от дороги, обнаружены человеческие останки в виде черепа и костей... Работниками ГБУ «Жилищник» при уборке леса в земле в белом целлофановом пакете были обнаружены человеческие останки неустановленного человека, кости и череп».

Именно в этом месте, по данным следствия, остался след Джавоева (по билингу его мобильного). Он там был как раз в ночь после предполагаемого убийства балерины. Зачем Джавоев ездил в лес, не говорит.

Назначена генетическая экспертиза останков, которая должна будет ответить на вопрос - точно ли это череп Ольги Деминой.

- Малхазу Джавоеву предъявлено обвинение в убийстве Ольги Деминой, - рассказал «КП» источник, близкий к следствию. - Джавоев отрицает убийство - говорит, что оставил подругу в съемной квартире и уехал. Дело по статье «убийство» завершали и готовили отдать в суд, но прокурор не пропустил. Приостановили за розыском (трупа). Теперь ситуация обновилась - поскольку череп и останки могут принадлежать убитой, уголовное дело вновь возобновили, назначена экспертиза останков.

Экспертиза обычно идет до 30 дней. Но, учитывая оперативную необходимость, могут справиться и за две недели.

Единственным подозреваемым по делу остается Малхаз Джавоев.

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