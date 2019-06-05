2019-06-04T18:45:14+03:00
История современности

Популярные советские журналы: От «Мурзилки» до «Крестьянки»

Вспоминаем популярные советские журналы
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Фото времен «нерушимого» СССР: каунасские школьники в детской библиотеке. Каунас, Литва, 1972 год.Фото времен «нерушимого» СССР: каунасские школьники в детской библиотеке. Каунас, Литва, 1972 год.Фото: РИА Новости
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Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) в программе «Дежавю» (23.05) с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом.

Совсем недавно «Комсомольская правда» отметила свой день рождения - 94 года. Наша газета пережила и распад СССР, и лихие 90-е, и технологичные нулевые. И не только пережила, но и добавила в свой актив сайт kp.ru и Радио «Комсомольская правда».

А в программе «Дежавю» слушатели решили вспомнить журналы, которыми страна зачитывалась в советские годы.

«Веселые картинки» и «Мурзилка»

Можно с уверенностью сказать: это наши первые журналы. Яркие, красочные, недорогие по подписке - они были практически в каждом доме.

По сути, первые комиксы в своей жизни мы увидели именно в «Веселых картинках», где публиковались истории в рисунках и приключения героев «Клуба веселых человечков».

«Мурзилку» начинали выписывать для детей 5 - 6 лет и лет до 11. Забавные рассказы, стихи, в конце журнала - загадки и шарады и, конечно, знаменитый «сериал» «Двенадцать агентов Ябеды-Корябеды», который печатался с конца 70-х годов. Эти номера раскупались в киосках, были дефицитом в читальных залах библиотек.

«Пионер» и «Костер»

Ежемесячные журналы для школьников средних классов. Некоторые предпочитали исключительно ленинградское издание, то есть «Костер», а кому-то был ближе «Пионер».

Каждый из этих журналов мог похвастаться премьерами, которые были именно на их страницах. В «Костре» впервые стали печатать «Двух капитанов» и «Сказку о потерянном времени». А «Пионер» первым познакомил ребят со стариком Хоттабычем.

«Юный натуралист» и «Юный техник»

Специализированные ежемесячные издания для детей. У мальчишек популярностью пользовался «Юный техник» и приложение к нему - там печатались новости о машинах, фантастические рассказы, простенькие схемы для сборки, а на последней странице Эмиль Кио раскрывал секреты фокусов.

«Юный натуралист» - для любителей природы. Журнал привлекал красочными картинками, которые иногда вырезались и наклеивались в личные дневники или опросники.

«Работница», «Крестьянка», «Здоровье»

Журналы наших родителей. Эти три издания, как правило, выписывали мамы и бабушки. И если несколько первых страниц «Работницы» и «Крестьянки» можно было спокойно пролистывать, читая вскользь про женские профсоюзы и статьи про ударниц социалистического труда, то начиная с середины журнал становился более прикладным: выкройки, рецепты, полезные советы из серии «хозяйке на заметку», небольшие заметки про здоровье и воспитание детей, фотографии артистов эстрады.

Зачастую все это аккуратным образом вырезалось и хранилось.

«Здоровье» тоже можно было обычному человеку читать с середины. Иногда журнал выносился во двор, на лавочку, где бабушки горячо обсуждали тот или иной совет.

«Кругозор» и «Колобок»

Журналы с пластинками внутри, и, кстати, одни из самых дорогих. «Кругозор», как правило, с синенькими целлулоидными пластинками, пользовался спросом, даже несмотря на то, что примерно 70% аудиопродукции не были особо интересными. Отрывки из книг (предтеча аудиокниг), что-нибудь политическое, звуковой репортаж с целины или БАМа, но последние две-три пластинки в конце журнала - это именно эстрада. По большей степени наша, иногда - зарубежная. Например, в 1988 году «Кругозор» выпустил пластинку с двумя песнями Майкла Джексона, и тираж разошелся за считаные часы.

«Колобок» - журнал для детей дошкольного и младшего школьного возраста. И пластинки - это, как правило, песни, стихи и небольшие аудио-постановки сказок. Гибкие диски вначале печатались на приобретенной во Франции специальной машине, а начиная 1991 года часть тиража выходила с аудиокассетой. Правда, длилось это совсем недолго, так как уже на следующий год «Колобок» закрылся окончательно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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