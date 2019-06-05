В Японии внук приодел деда в модные вещи, сделав его звездой Instagram

Обычные для всех внучат выходные у бабушки и дедушки в деревне наскучили японцу Наоя Кудо. Избыток свободного времени привел молодого человека к интересной идее. Кудо решил приодеть 84-летнего дедушку Тецуя в свои вещи и сделать пару фотосетов в окрестностях.

"Это была настоящая трансформация, чтобы увидеть моего сельского дедушку, который не интересуется модой, в нарядах, которые он никогда бы не подумал носить самостоятельно", - сказал Кудо BuzzFeed.

Рубашки необычных цветов, шляпы всех форм и размеров, увесистые цепи, очки и кожанки сделали свое дело. Дедуля превратился в настоящего модника. Бывший учитель химии щеголял по своей префектуре Акита и вызывал лишь восторг прохожих. Внук решил выложить пару снимков в Twitter. Подписчики разнесли эти кадры по всему интернету, фотографии стали вирусными.

Сам дедушка прекрасно отнесся к идее. Спустя какое-то время Тецуя стал сам давать советы по локациям съемок и гардеробу. Не остались в стороне и ближайшие родственники.

"Остальная семья обезумела, когда впервые увидела его одетым", - добавил Кудо.

Потом внук решил развивать популярность дедушки. Он завел ему профиль в Instagram где делиться удачными снимками. Сейчас у него уже больше 74 тысяч подписчиков!

Фотографий дедушки в модных образах осталось немного, но на какое-то время хватит. Юноша планирует собрать альбом или фотовыставку для Тецуи, ведь он не пользуется интернетом. А проект он хочет продолжить подключив друзей дедушки.