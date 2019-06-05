Экс-президент УЕФА Леннарт Юханссон умер в возрасте 89 лет

В среду, 5 июня, стало известно, что в возрасте 89 лет ушел из жизни бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон. Швед умер после непродолжительной болезни во сне.

Пост главы УЕФА Юханссон занимал с 1990 по 2007 годы. Затем же уступил на выборах французу Мишелю Платини. В свое время Леннарт Юханссон был вице-президентом ФИФА, и в 1998 году был одним из кандидатов на пост главы организации, но уступил швейцарцу Зеппу Блаттеру, сообщает nrk.no.

До 2005 года Юханссон был президентом футбольного клуба АИК из Стокгольма. А его срок пребывания на должности президента УЕФА - рекордный в истории организации. Свой пост он покинул после выборов 26 января 2007 года, по итогам которых новым главной УЕФА стал Мишель Платини.

В 1999 году Леннарт Юханссон был награжден орденом Дружбы. В 2005 году - получил золотую медаль за выдающиеся заслуги перед шведской культурой, наукой и обществом. Награда называется Иллис Кворум. А главный трофей Юношеской лиги УЕФА назван также в честь Леннарта Юханссона.