Путь к здоровому питанию нам откроет маркировка «Светофор»

НЕДОБИРАЕМ БЕЛКа И ПЕРЕЕДАЕМ СЛАДОСТИ

Примерно у двух миллиардов человек во всем мире сегодня в питании не хватает тех или иных жизненно важных питательных веществ. Это оценка Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В нашей стране, по данным Роспотребнадзора, большинство людей недобирает норму белка - дефицит составляет в среднем 11,5%. В то же время мы переедаем жир - избыток на 15,3%. И более 90% россиян злоупотребляют простыми углеводами, в первую очередь сахаром и хлебобулочными продуктами. Итог - ожирение, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный диабет и другие недуги.

Чтобы мотивировать людей питаться правильно, нужно, с одной стороны, повышать осведомленность, говорят эксперты. То есть давать грамотные знания о здоровом рационе в наглядной, привлекательной форме. Разъяснять неблагоприятные последствия вредных пищевых привычек. С другой стороны, важно создавать условия для здорового питания. Эту задачу решает законодательство, устанавливая правила производства, маркировки, контроля за качеством продуктов. И также не обойтись без конструктивного взаимодействия с производителями, продавцами, сетями общественного питания. Ведь часть норм сегодня носит рекомендательный характер, современные государства дают бизнесу свободу выбора методов работы. Рассчитывая, что бизнес, в свою очередь, будет действовать добросовестно, уважая интересы и заботясь о здоровье своих потребителей.

Во многих странах мира действуют специальные государственные программы, проводятся кампании для оздоровления питания. В России в составе национального проекта «Демография» предусмотрен федеральный проект «Укрепление общественного здоровья». Значительная его часть посвящена как раз здоровому питанию.

ОФИЦИАЛЬНО

В указе Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» одной из приоритетных задач национального проекта «Демография» указано укрепление общественного здоровья населения РФ. Эта задача не может быть решена без стабильного доступа к здоровому и разнообразному рациону питания. Именно поэтому вопросы обеспечения безопасными и качественными пищевыми продуктами и формирование у населения приверженности принципам здорового питания являются важнейшей составляющей социальной политики правительства России.

ЧТО ЕДЯТ РОССИЙСКИЕ ДЕТИ

За воплощение в жизнь проекта «Укрепление общественного здоровья» в части, посвященной здоровому питанию, отвечает Роспотребнадзор. Как поясняет глава ведомства, главный санитарный врач России Анна Попова, планируется и уже ведется работа в нескольких основных направлениях.

Одно из направлений - построение системы мониторинга за состоянием питания различных групп населения. Специалисты будут собирать и анализировать данные о питании, исходя из научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии. В первую очередь уделяется внимание питанию детей.

«Для начала мы планируем провести исследование при помощи специальных опросов-тестов в школах. Вопросы для них составлены российскими учеными», - рассказала в одном из интервью Анна Попова. Пилотные проекты начались сразу после майских праздников в пяти регионах России: Московской, Самарской, Свердловской, Омской областях и Республике Башкортостан. В полную силу проект заработает с осени, когда дети вернутся с летних каникул.

«Такой мониторинг поможет оценить фактическое питание детей: какие продукты они потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят в школе, что дома, и главное - насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам и наличию всех необходимых макро- и микроэлементов», - поясняет глава Роспотребнадзора. Кроме того, в ходе исследования стоит задача определить, какое число россиян может позволить себе качественные продукты, доступны ли они по цене и продаются ли в ближайших магазинах. На вопросы анкет будут отвечать взрослые с учетом мнения своих детей.

ПРОВЕРКИ - УГЛУБЛЕННО И ДЕТАЛЬНО

Еще одно направление - исследование и проверка продуктов питания. В рамках проекта в 2019 - 2020 годах будет оборудовано 17 испытательных лабораторных центров Роспотребнадзора. До конца 2019 года оборудуют лаборатории в Калининграде, Перми, Самаре, Омске, Брянске, Приморском и Хабаровском краях. Специалисты исследуют 12 групп пищевой продукции, каждую из которых проверят по 10 - 15 показателям (микро-, макроэлементы, витамины, трансжиры, антибиотики и т. п.). «Это позволит определить не только показатели безопасности, но и даст нам возможность проводить более углубленные и детальные исследования, видеть истинную сущность продуктов», - подчеркивает Анна Попова.

Доведение результатов проверок до широкой общественности начнется со следующего года. Также будут обнародованы рекомендации по правильному и здоровому питанию. «К концу реализации нацпроекта, а это 2024 год, мы планируем, что более 30 млн человек будут охвачены адресным просвещением и консультированием по вопросам здорового питания», - говорит руководитель Роспотребнадзора.

Как выяснила «КП», планируется создать информационный ресурс на базе действующего сайта Роспотребнадзора www.zpp.rospotrebnadzor.ru. Там можно будет найти информацию о качественной - некачественной и безопасной - небезопасной продукции. Кроме того, разрабатывается специальное мобильное приложение. С его помощью можно будет сориентироваться в магазине, выбрать полезный для себя продукт, составить собственный рацион и рассчитать калории.

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЗАКОН

Исследованиями качества продуктов и повышением культуры питания россиян проект по укреплению общественного здоровья не ограничивается. Стоит задача не только оценить, но и улучшить качество продуктов. И для этого в первую очередь нужна законодательная основа.

В 2016 году в нашей стране была утверждена «Стратегия повышения качества пищевой продукции в РФ» и план по ее реализации. В 2019-м стартовал нацпроект «Демография», в котором предусмотрен более широкий и детализированный подход к решению проблем. Одна из важнейших мер - внесение поправок в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Основные изменения и дополнения разработал Роспотребнадзор.

- Законопроект, который мы внесли в правительство, вводит новое понятие «качество пищевой продукции» и закрепляет принципы здорового питания, - рассказала Анна Попова агентству ТАСС. - Нам удалось консолидировать мнения и позиции двенадцати федеральных органов исполнительной власти, Академии наук и экспертов. Конкретизировав в законе определение «качество пищевой продукции», мы решаем вопросы, где качество, а где безопасность. В новом определении под качеством понимается продукт, который соответствует трем обязательным требованиям.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Для каждого возраста - свой рацион

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор ТУТЕЛЬЯН:

- Питание играет важнейшую роль в течение всей жизни человека. Есть периоды, когда важность этой роли возрастает еще больше. Прежде всего - первая тысяча дней жизни, то есть 9 месяцев в утробе матери и два года после рождения. В это время закладываются основы здоровья человека, правильное питание матери и младенца - вопрос жизни и смерти. Следующий особенный период - время бурного развития детей и подростков, до 16 - 18 лет. От полноценного питания зависит и физическое, и умственное развитие. Дальше идет период, когда нужно просто поддерживать свое здоровье. Питание по-прежнему играет определяющую роль, значение которой не снижается менее 50%. И, наконец, пожилой возраст, когда стоит задача достичь здорового долголетия. Питанию снова следует уделять повышенное внимание. Система обмена веществ организма в преклонном возрасте ослаблена, для ее поддержки требуется особое питание.

Задача здорового питания заключается в том, чтобы каждая наша клетка получала необходимое ей количество энергии, пластического материала и микронутриентов, биологически активных веществ. Но как этого достичь, если современный человек значительно снизил свою физическую активность? И вместо прежних (в начале прошлого века) 4000 - 5000 ккал сегодня женщинам требуется в среднем 1800 - 2000 ккал, мужчинам - 2200 ккал в сутки. Те, чей рацион превышает эти уровни, - более 50% россиян сейчас имеют избыточный вес. Если же пытаться снизить калорийность рациона до рекомендуемой нормы, то возникает другая острая проблема: из 2000 ккал сегодня крайне сложно получить все необходимые организму витамины и микроэлементы.

Решить данную проблему можно несколькими способами. Я считаю, что российской пищевой промышленности нужно активнее заниматься обогащением продуктов. Как, например, в США и в Европе выпускают молоко, обогащенное витамином D. В России из-за климатических особенностей дефицит этого витамина наблюдается у 90% населения. Другой путь - прием витаминно-минеральных комплексов.

В настоящее время на российском рынке представлены витаминно-минеральные комплексы и биологически активные добавки не только зарубежного производства, но и инновационные высококачественные отечественные продукты.

Руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян. Фото: rosminzdrav.ru

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Отношения с бизнесом: не только надзор, но и сотрудничество

Роспотребнадзор не только надзорный и контролирующий орган. Сегодня наша задача создать в России среду, которая будет способствовать ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, - подчеркивают в ведомстве. Для достижения такой цели требуется совместная работа государства, научного, медицинского и бизнес-сообщества.

- Мы тесно сотрудничаем с производителями по вопросам здорового питания, - рассказала журналистам Анна Попова. - Создан экспертный совет Роспотребнадзора. В него входят в том числе представители бизнес-сообщества. Это помогает дополнить и расширить знания, объяснить и обсудить наши намерения, а также выстроить четкие взаимоотношения по разным направлениям.

В программу Петербургского международного экономического форума в этом году включена специальная сессия под названием «Мы есть то, что мы едим». Ее ведущим-модератором будет глава Роспотребнадзора, а среди участников - советник Президента России Александра Левицкая, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян, а также представители крупнейших российских и зарубежных корпораций по производству продуктов и сетей общественного питания.

Эксперты обсудят, какие тренды производства продуктов питания преобладают в мире, у всех ли есть доступ к «здоровому питанию» и как реализуются государственные программы по его популяризации в России и мире. В чем Россия впереди мирового сообщества и по каким вопросам отстает. Какие мифы о здоровом питании существуют сегодня и многие другие вопросы. «Комсомолка» расскажет о самых интересных выступлениях специалистов.

Красный цвет маркировки предупредит о повышенной калорийности.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

О чем сигналят трехцветные этикетки

С 1 июня 2018 года Роспотребнадзор запустил проект добровольной маркировки пищевых продуктов «Светофор». Это яркий пример взаимодействия Роспотребнадзора с производителями продуктов питания и торговыми сетями для формирования среды, мотивирующей граждан к здоровому питанию, отмечают эксперты.

Маркировка «Светофор» означает, что на этикетке продукта разными цветами (зеленый, желтый, красный) обозначается информация о содержании компонентов, наиболее сильно влияющих на здоровье. Если в 100 г продукта количество того или иного ингредиента соответствует норме здорового питания, то этот компонент указывается зеленым цветом. Если превышение есть, но незначительное - желтым цветом. А если превышение высокое, то красным цветом.

По системе «Светофор» согласно рекомендациям Роспотребнадзора сегодня маркируются такие показатели: содержание в продукте соли, сахара, общее количество жира и насыщенных жиров (наиболее опасны для здоровья), а также энергетическая ценность (калорийность) продукта с учетом суточной нормы потребления.

- Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета, - поясняет руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. - Потребителя необходимо информировать о составе продукта максимально доступным способом, чтобы каждый мог осознанно решить, какие продукты можно употреблять практически без ограничения, а какие требуют более умеренного употребления.

При этом важно понимать, что цветовая индикация «Светофор» не отражает непосредственно опасность или вред продукта для здоровья, подчеркивает глава ведомства. Задача - обратить внимание и цветом показать потребителю содержание соли, сахара и жиров в продуктах питания.

Проект добровольной маркировки пищевых продуктов и напитков «Светофор» активно поддержан российским бизнес-сообществом. На сегодня в нем принимают участие крупнейшие производители пищевой продукции и торговые сети.

КСТАТИ

По данным исследования ВЦИОМа, проведенного в 2018 году, более 80% россиян поддерживают введение трехцветной маркировки продуктов. Три четверти граждан (77%) готовы ориентироваться на такую индикацию при покупке продуктов. Надежду на улучшение состояния здоровья населения благодаря введению маркировки «Светофор» выразили 47% респондентов.